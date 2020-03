Coronavirus. Negli ultimi giorni quintuplicate le chiamate al numero verde regionale 800.19.20.20

Dalle 700 chiamate di giovedì alle 3800 di sabato. L’impennata di chiamate al numero verde sta alla base delle richieste di ulteriori limitazioni fatte dalla Regione Piemonte al Governo.

La preoccupazione degli organi regionali ed esternato dal presidente Alberto Cirio, esso stesso risultato positivo al primo test del coronavirus, si muoveva da dati concreti. Negli ultimi giorni infatti, le chiamate al NUMERO VERDE 800.19.20.20, hanno registrato infatti un notevole incremento. Si è passati da una media di 700 telefonate al giorno, alle 1800 di giovedì, alle 2900 venerdì, fino alle 3800 sabato. Contestualmente sono salite le chiamate al numero unico dell’emergenza sanitaria 112, che è stato potenziato per fare fronte a questo flusso improvviso.

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ricorda che il numero verde sanitario 800.19.20.20 non è deputato a dare chiarimenti su dubbi circa l’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo. Deve quindi essere utilizzato solo per ricevere indicazioni in caso si abbia il dubbio di aver contratto il virus.

Si raccomanda, inoltre, di rivolgersi al 112 solo per una reale emergenza sanitaria e che in caso si presentino sintomi influenzali, in nessun caso è opportuno presentarsi negli ambulatori medici o presso gli ospedali di riferimento, ma solo chiamare gli appositi numeri messi a disposizione.