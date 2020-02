Coronavirus. Tende pneumatiche davanti a tutti i Pronto Soccorso del Piemonte

Nuove misure predisposte dalla Regione Piemonte per contenere la diffusione del Coronavirus. Oltre al primo torinese contagiato, altri sei test sono risultati positivi, tre sono componenti di una famiglia di Cumiana.

La Regione Piemonte sta predisponendo tutte le misure necessarie a fronteggiare la situazione legata all’emergenza sanitaria in corso nel Paese. L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, d’intesa con il coordinatore dell’Unità di crisi regionale sul “coronavirus covid19”, ha disposto l’allestimento presso tutti i Pronto soccorso del Piemonte di tende pneumatiche della Protezione civile per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus.

In pratica, prima di entrare nel Pronto soccorso, si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato.

Dopo la notizia del primo caso di positività verificato ieri presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, riguardante un 40enne torinese, sono invece arrivate buone notizie sui 15 test ai quali sono stati sottoposti alcuni piemontesi.

Nel corso della mattinata però, altre sei persone sono risultate positive. Tre fanno parte di una famiglia di Cumiana (tutti in buone condizioni) formata da madre, padre (lei 44 anni, lui 52) e una bambina, che ha avuto contatti con una famiglia del lodigiano, come per altro accaduto al 40enne torinese che ha contratto il virus direttamente dal primo contagiato di Codogno.