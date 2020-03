Coronavirus. Troppa affluenza in Comune, a Novara cambiano orari e modalità degli uffici

I provvedimenti di contenimento della diffusione del coronavirus, unitamente ad una preoccupante affluenza presso gli uffici comunali, hanno indotto l’amministrazione Canelli a rivedere orari e modalità di erogazione dei servizi

Troppa affluenza agli uffici comunali, proprio nel momento nel quale dal Governo arriva l’invito ad evitare il più possibile l’assembramento delle persone nei luoghi pubblici. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale ha preso alcuni provvedimenti in relazione agli orari degli uffici e metodi di erogazione dei servizi. “Nonostante le misure precauzionali relative al Covid-19 già assunte e quelle che siamo in attesa di ricevere direttamente dal Governo, si presentano in Comune, all’Anagrafe o allo Stato Civile, un notevole numero di cittadini – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – anche per pratiche non urgenti e comunque differibili nel tempo, creando ingorghi all’ingresso e inutili attese. L’invito è dunque quello di trovare il giusto equilibrio, cercando di recarsi in Comune solo se strettamente necessario, per evitare code come quelle che abbiamo visto in questi giorni all’esterno di Palazzo Cabrino. Nel caso in cui aveste bisogno solo di informazioni potete contattare i numeri dell’Urp, i cui operatori saranno disponibili a fornirvi le necessarie risposte. Chiediamo, in questo frangente, la vostra massima collaborazione per poter svolgere, senza complicazioni, le attività legate ai servizi essenziali e urgenti, affrontando, con le dovute cautele, la questione coronavirus”.

Dalla giornata di domani quindi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del #ComuneNovara resterà chiuso al pubblico, ma sarà raggiungibile telefonicamente al numero 800500257.

Inoltre, a seguito della consistente affluenza nelle giornate di apertura degli uffici Anagrafe e Stato Civile, gli utenti potranno accedere ai servizi solo su appuntamento (per le carte di identità elettroniche e residenze già prenotate) e per ottenere o ritirare documenti urgenti e improrogabili. Per la prenotazione delle carte di identità elettroniche si invitano gli utenti ad utilizzare il sito del Ministero (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it).

Tutti i certificati sostituibili da autocertificazioni, sono ottenibili in autonomia, on-line dal sito https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini, (occorre avere le credenziali SPID, ottenibili agevolmente dagli operatori abilitati – https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

Per l’accesso agli sportelli, inoltre, è possibile utilizzare la app del comune (Novara Smart City) disponibile per gli ambienti Android e IoS, con la quale si possono conoscere gli utenti in coda, prendere il ticket e recarsi presso gli stessi senza dover attendere in coda,

Per tutte le altre informazioni si rimanda al numero verde dell’Urp negli orari di apertura degli uffici (lunedì e venerdì 8-13; martedì e giovedì 9.30-13; mercoledì 9.30-12 e 13-17) .