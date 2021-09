Corsa a biglietto e abbonamento: tifosi azzurri in coda per l’esordio Novara FC Vs Asti

Malgrado il poco tempo a disposizione e la categoria, la tifoseria azzurra non vuole perdersi l’esordio in serie D del Novara FC. Da qualche ora biglietti on-line per la partita contro l’Asti.

Per il Novara FC è stata una corsa contro il tempo, cercando di superare le molte difficoltà, ma seppur sul filo di lana, dalle 10 di questa mattina (sabato 18 settembre) è possibile sottoscrivere gli abbonamenti per assistere alle partite del campionato di serie D.

Ovviamente, si potranno anche acquistare i biglietti per la partita di domani contro l’Asti: Tribuna Curva Nord €5; Tribuna Distinti €10; Settore Rettilineo €15; Tribuna Centrale €25.

Poche ore dunque prima dell’esordio al Silvio Piola, che inevitabilmente stanno producendo qualche disagio, difficoltà che non hanno scoraggiato lo zoccolo duro della tifoseria, che già all’apertura del botteghino, si è messa in fila per acquistare biglietti, ma soprattutto gli abbonamenti.

La nuova società azzurra, sperava di ottenere più celermente da Vivaticket, l’accesso all’acquisto on-line, ma sulla piattaforma solo da qualche ora è disponibile il biglietto per la singola partita:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-d-2021-2022-novara-novara-asd-asti/164415

Il Presidente Massimo Ferranti ha avuto il suo bel da fare, per riuscire ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. In discussione c’era soprattutto l’accesso alle curve, ma la società azzurra alla fine l’ha spuntata e per fortuna la Nord potrà essere accessibile, seppur limitatamente alla parte bassa. Fatte salve le limitazioni anti-covid dunque, la campienza dello Stadio Silvio Piola sarà di circa 7000 posti.

Ecco il comunicato ufficiale della società per le modalità di acquisto:

SABATO 18 E DOMENICA 19:

Presso la biglietteria dello stadio Piola, aperta sabato 18/9 dalle ore 10.00 alle 22.00 e domenica 19/9 dalle 9.00 alle 15.00. Pagamento consentito solo in contanti. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento verrà rilasciata la tessera stagionale.

Sulla piattaforma Vivaticket

DA SETTIMANA PROSSIMA:

Presso la biglietteria dello stadio Piola (gli orari di apertura verranno comunicati successivamente).

Presso i punti vendita Vivaticket. Consentiti tutti i metodi di pagamento. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento verrà rilasciata una ricevuta, la quale dovrà essere presentata in biglietteria per ottenere il rilascio immediato della tessera stagionale che consentirà di avere accesso allo stadio.

Online sul sito Vivaticket.it. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento verrà rilasciata una ricevuta, la quale dovrà essere presentata in biglietteria per ottenere il rilascio immediato della tessera stagionale che consentirà di avere accesso allo stadio.

I prezzi degli abbonamenti sono i seguenti:

Tribuna Curva Nord: €10

Tribuna Distinti: €20

Settore Rettilineo: €35

Tribuna Centrale: €50

Potranno aver accesso gratuito a tutte le gare gli under 13, ovvero i ragazzi e le ragazze al di sotto dei 13 anni non compiuti, e i diversamente abili.

La campagna abbonamenti sarà aperta da sabato 18 settembre 2021 a sabato 18 settembre 2021 a sabato 9 ottobre 2021