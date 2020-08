Corsa per riaprire le scuole. Dalla provincia di Novara interventi per 750 mila euro

Dalle semplici integrazioni ad impegnative opere di sistemazione, come all’Omaro all’Antonelli dove si creeranno nuove aule.

A meno di un mese dalla tanto agognata ripresa delle lezioni scolastiche in presenza, la Provincia di Novara fa il punto sullo stato stato di adeguamento delle sedi di propria competenza, rispetto alle normative messe in atto per la prevenire la diffusione del Coronavirus. Un primo elenco lavori per 400 mila euro, è stato varato alla vigilia di ferragosto, con gli uffici provinciali che hanno chiuso le pratiche per più della metà degli edifici scolastici di competenza dell’Ente, con fondi derivanti dal Piano operativo nazionale ministeriale per la scuola.

In un comunicato stampa, l’ente annuncia che “in settimana sarà chiusa anche la definizione del secondo e ultimo lotto di lavori per 350.000 euro finanziati sempre dal Pon ministeriale ed eventualmente integrabili dall’Ente in caso di ulteriori necessità residuali”. Diversa la tipologia delle varie opere, da quelle più semplici riguardanti piccole integrazioni per i servizi igienici a quelle più impegnative come la sistemazione dei servizi igienici nella sede di via Pajetta dell’Iti “Omar” di Novara al recupero dell’ex-casa del custode del Liceo scientifico “Antonelli” di Novara per la creazione di nuove aule.

Sono in corso di affidamento gli incarichi professionali e si pensa di arrivare al 14 settembre con la maggior parte dei lavori eseguiti, avviando comunque da subito quelli più rilevanti per giungere a una conclusione definitiva con la prima metà di ottobre. Per quanto riguarda le palestre scolastiche, come peraltro l’Amministrazione aveva deciso da subito, queste saranno utilizzate solo ed esclusivamente per la didattica dell’Educazione fisica e, in orario non scolastico, per le attività delle associazioni sportive autorizzate dalle convenzioni con l’Ente.