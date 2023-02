Cresce il drappello di sincronette della Libertas che parteciperà ai prossimi italiani di Nuoto Sincronizzato

Nuove qualificazioni e atlete “stellate” per il sodalizio gaudenziano dopo le gare dell’ultimo weekend a Torino e Busto Arsizio.

Continua ad aumentare il numero di sincronette della Libertas Nuoto Novara che, nelle rispettive categorie di appartenenza, parteciperanno ai prossimi Campionati italiani di nuoto sincronizzato dopo aver fatto registrare il punteggio minimo di qualificazione nelle gare dell’ultimo fine settimana a Torino e Busto Arsizio.

Le Esordienti A erano impegnate a Torino (piscina Stadio del Nuoto) per ottenere il brevetto delle “stelle”, requisito di ammissione necessario per gli Italiani, in aggiunta al punteggio minimo di qualifica per gli esercizi obbligatori.

Missione compiuta e “pass” ottenuto da Aurora Basile, Demetra Giampietro, Rachele Devecchi, Eva Marinozzi che hanno conquistato la stella n.3 per il loro anno di nascita (2012). Altri sorrisi per Rebecca Mascaro (seconda stella); Sofia Giupponi, Sofia Vitagliano, Maria Giulia Caccia, Zoe Luparia e Arianna Mammolito (quarta stella per le ondine classe 2011).

Le atlete più “navigate” sono state invece impegnate a Busto Arsizio con gli esercizi obbligatori. Hanno staccato il biglietto per i Campionati Invernali Assoluti Sara Valenti e Matilde Migliaretti tra le Juniores, aggiungendosi così alle già qualificate compagne di squadra Pino, Ferrari e Cavallini. Quest’ultima era impegnata a sua volta domenica scorsa a Torino per riconfermare il suo punteggio di qualifica, impresa ottenuta senza difficoltà. Qualifica per gli Invernali Juniores raggiunta anche da Camilla Gennusa, che per età apparterrebbe alla categoria Ragazze.

Si sono per ora fermate a meno di un punto dai 62 richiesti per gareggiare agli Italiani: Alessia Maffé (61,65) e Alessia Benazzi (61,3). Buone, infine, le prestazioni delle compagne di squadra Caterina Castelli e Giulia Zucca Marmo.

Le ragazze che hanno ottenuto la qualifica per i campionati Assoluti saranno impegnate a Riccione dal 23 al 26 febbraio prossimi.

Fonte Ufficio Stampa Libertas Nuoto Novara