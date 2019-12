Crolla parte della campana dal campanile di Castelletto Ticino, per puro caso non ci sono feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco di Arona a Castelletto Ticino per mettere in sicurezza una campana del campanile in piazza della Chiesa di Stant’Antonio Abate.

Ha destato una qualche apprensione il crollo di parte della muratura del Campanile di piazza Matteotti a Castelletto Ticino. Dalla struttura che affianca la Chiesa di Sant’Antonio Abate nel pomeriggio di oggi (martedì 17 dicembre) sono caduti dei detriti sul selciato, per fortuna senza fare danni particolari e soprattutto senza ferire nessuno per pura casualità. I primi passanti hanno poi dato l’allarme e poco prima delle 15.30 sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arona con il supporto dell’autoscala.

La squadra arrivata ha rilevato che sul campanile una componente di una delle campane (batacchio e/o percussore) risultava sganciata e penzolante da essa, probabilmente proprio il battacchio ha danneggiato la base muraria ed i pezzi staccatisi sono poi caduti sulla piazza sottostante, dove per fortuna non transitavano ne mezzi ne pedoni. Il batacchio munito di sicura ( cavo di acciaio) è rimasto a penzoloni sulla facciata del campanile. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza il dispositivo e l’area sottostante, alla presenza del sindaco e dei vigili urbani.