Novara – Si terrà martedì 12 novembre alle ore 18 nella Sala Pagani della Fondazione Novara in via Bovio 6 a Novara il quarto e ultimo incontro della rassegna di divulgazione scientifica “Per Sapere 2024”.

Il titolo della conferenza è “Crolli, bachi informatici e misure balorde: quando la scienza ha fatto male i conti” e avrà un relatore d’eccezione: Devis Bellucci, ricercatore in Scienza e tecnologia dei materiali al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, scrittore, giornalista e divulgatore scientifico, attivo anche sui social con il profilo @ditantomondo.

Ha collaborato con diverse testate tra cui “Vanity Fair”. Tra i suoi libri “Eppure non doveva affondare. Quando la scienza ha fatto male i conti” (Bollati Boringhieri) da cui è tratta la conferenza che terrà a Novara. È stato incluso nella lista dei “World’s 2% Top Scientists” dell’Università di Stanford (USA), l’elenco degli scienziati che si distinguono a livello mondiale per autorevolezza e produttività scientifica.

Aerei che esplodono in volo perché hanno i finestrini quadrati, microchip che non sanno fare le divisioni, grattacieli che bruciano le cose in strada: con Devis Bellucci scopriremo perché, qualche volta, anche la scienza ha fatto male i conti e quanto è importante il confronto e la condivisione delle idee nella ricerca scientifica.

La partecipazione è come sempre libera e gratuita, per informazioni e per segnalare la propria presenza si può scrivere a [email protected] o telefonare al numero 0321 697174.