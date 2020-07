Da Assa novità in arrivo per la raccolta porta a porta del verde

Su prenotazione i cittadini di Novara potranno richiedere un bidone carrellato della capacità di 240 litri in sistituzione dei tradizionali sacchi per la raccolta del verde

Assa ha comunicato che dal prossimo lunedì 6 luglio, i privati cittadini interessati, prenotandosi direttamente sul sito dell’ente www.assa.it e compilando l’apposito modulo, potranno richiedere un bidone carrellato della capacità di 240 litri da usare per la raccolta del verde, in sostituzione dei tradizionali sacchi neri.

Una novità che nelle intenzioni di Assa, porterà ai cittadini “un servizio in forma più razionale ed efficace, garantendo una migliore organizzazione che influenzerà positivamente anche il decoro urbano della città”. E’ stata infatti predisposta una nuova modalità di raccolta degli scarti vegetali a domicilio, servizio attivo da anni con ottimi risultati per la differenziata, utilizzando esclusivamente bidoni carrellati da litri 240 per evitare la movimentazione di sacchi che, oltre a risultare scomodi per l’utenza, creano un residuo plastico destinato allo smaltimento.

«Si sta parlando di un’evoluzione importante della raccolta porta a porta del verde – spiega il presidente di Assa, Yari Negri – Assa innanzitutto rende più agevole e ordinata la gestione di sfalci e potature per il cittadino, che potrà comodamente portare su strada il bidone dotato di ruote. Se poi consideriamo che i numeri del 2019 ci parlano di 14.331 prenotazioni per il ritiro a domicilio del verde con un totale di più di un milione di chilogrammi di sfalci erbosi raccolti, l’innovazione introdotta ci consente di evitare l’immissione nell’ambiente di migliaia di sacchi di plastica monouso, migliorando, tra l’altro, anche l’impatto visivo di marciapiedi e strade».

I cittadini potranno quindi utilizzare il servizio di raccolta del verde a domicilio aderendo al nuovo servizio porta a porta che prevede esclusivamente l’utilizzo di apposito contenitore per la raccolta del verde da esporre il giorno del servizio. Il servizio si attiverà facendo richiesta del bidone carrellato da 240 litri compilando il modulo apposito, scaricandolo dal sito www.assa.it oppure ritirandolo alle isole ecologiche, e inviandolo, compilato in tutte le sue parti, via e-mail ad [email protected] oppure consegnandolo presso la sede di ASSA Spa di strada Mirabella 6/8. Il bidone viene consegnato a domicilio da ASSA gratuitamente in comodato d’uso. Il servizio di svuotamento viene richiesto telefonicamente contattando il Numero Verde 800231456 (la risposta è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00) o il centralino di Assa 032148381 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle16:30).

Rimane ovviamente invariata la possibilità, per i cittadini, di conferire il verde presso le due Isole Ecologiche di Novara, in via Sforzesca e via delle Rosette. A questo proposito ricordiamo gli orari di dell’Isola di via Sforzesca, aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 17,00, chiusa domenica e festivi, e dell’Isola di via delle Rosette, angolo con Via Delle Americhe, aperta nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 12,00 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 18,00, la domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30, giorni di chiusura il lunedì e le festività.