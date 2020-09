Da domani riaprono gli asili nido. Graziosi: “Predisposte misure di sicurezza sia in entrata che in uscita anche per gli accompagnatori”

Prove generali di normalità a Novara, con i più piccoli che tornano negli asili nido cittadini riaperti a partire dal 1° settembre. Le misure predisposte dal Comune

Domani, 1° settembre, 220 bambini già frequentanti torneranno all’asilo nido. I nuovi iscritti, 170 in tutto, verranno inseriti a partire dal 1° ottobre, dopo apposita comunicazione da parte degli Uffici competenti delle graduatorie e delle date di inserimento.

“Come ogni anno – spiega l’assessore all’Istruzione Valentina Graziosi – riprende il servizio degli asili nido comunali. Abbiamo atteso le disposizioni governative relative ai rientri che hanno ritardato la procedura. E’ prioritario tutelare la sicurezza e la salute dei nostri piccoli ospiti e delle loro famiglie, nonché degli educatori. Per questo abbiamo predisposto una serie di misure da rispettare sia in ingresso che all’uscita dai nidi per i bambini e per i loro accompagnatori”

“Domani riprenderanno a frequentare gli asili i bimbi già iscritti negli anni passati – continua Graziosi – ma non dimentichiamo che anche per loro non sarà facile il rientro: i nidi sono chiusi da 8 mesi e bambini così piccoli devono riadeguarsi all’ambiente e ai loro educatori, adattandosi anche alle nuove norme di sicurezza imposte dal Governo”.



“Inizieremo dunque con 390 bambini ma continueremo a monitorare la situazione – conclude l’assessore Graziosi – per capire se ci sia la possibilità di ampliare ulteriormente gli ingressi, comunicando eventuali integrazioni alle famiglie interessate a beneficiare del servizio, anche in virtù del fatto che a dicembre arriveranno nuovi educatori”.