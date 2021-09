Da oggi nelle scuole del novarese, test salivari antigenici rapidi: si comincia nelle Primarie

Lo screening promosso dalla Regione Piemonte avverrà ogni 15 giorni. Dall’ASL No, l’elenco completo delle scuole coinvolte.

Da oggi, venerdì 30 settembre, in alcune Scuole Primarie del Piemonte, uno screening promosso dalla Regione, attraverso l’esecuzione di test salivari antigenici rapidi, ogni 15 giorni e su base volontaria, ovviamente previa adesione delle famiglie interessate,

Due gli istituti coinvolti in questo primo appuntamento, sul territorio dell’Asl Novara: la Scuola Primaria di Maggiate del Comune di Gattico-Veruno e la Scuola Primaria Convitto Carlo Alberto di Novara.

Saranno interessate inizialmente due classi quinte, lo screening sarà progressivamente esteso su tutte le Scuole Primarie del territorio novarese.

Ai primi di ottobre verrà avviato inoltre lo screening con test salivare molecolare promosso dal

Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione inizialmente nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale: Duca d’Aosta di Novara, Istituto Comprensivo Curioni di Ghemme e Sizzano e l’Istituto Comprensivo 1 di Borgomanero che prevede l’effettuazione, su base volontaria, ogni quindici giorni del test salivare molecolare.

Per le Scuole Secondarie di primo grado (Scuole Medie) è prevista, inoltre, a partire dal 1° ottobre sino al 31 dicembre 2021 l’effettuazione, su base volontaria, di un tampone rapido antigenico da effettuarsi presso gli Hot Spot dell’Asl.

Per il personale scolastico (docente e non docente, vaccinato e non vaccinato) di ogni ordine e grado è prevista la possibilità a partire dal 1° ottobre sino al 31 dicembre p.v. di effettuare, su base volontaria, un tampone gratuito antigenico ogni quindici giorni presso gli Hot spot dell’Asl.

In caso di esito positivo confermato saranno attivati i protocolli di isolamento e quarantena previsti dalle disposizione in essere.

I programmi di screening differenziati tra Scuola primaria e secondaria messi in atto nell’ambito del piano regionale Scuola Sicura e a livello ministeriale sono finalizzati a potenziare la prevenzione, il contenimento del contagio da Covid-19 con lo scopo di garantire, insieme alle altre misure di prevenzione, il mantenimento della didattica in presenza.

Fonte Ufficio Stampa ASL No