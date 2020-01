Da Oleggio a Milano “beccato” con 1 kg di eroina dai Carabinieri di Novara

Uno spacciatore di origine albanese seguito dai Carabinieri ad Oleggio è stato fermato a Milano nel quartiere Gorla con 1,27 kg di eroina e 25 gr di cocaina.

L’eroina è tornata sul mercato in modo prepotente anche nel novarese, la conferma arriva dall’ultima operazione portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Novara, che nel contesto del lavoro di controllo e prevenzione del fenomeno, hanno seguito gli spostamenti di un noto spacciatore operante nelle zone boschive intorno ad Oleggio, per poi coglierlo sul fatto nel milanese. L’arresto di L.A. 47enne cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri a Milano ieri (venerdì 10 gennaio 2020), è particolarmente rilevante, perchè l’uomo, pedinato sin dal mattino del 10 gennaio, partito da Oleggio e giunto nell’hinterland milanese, è stato intercettato nei pressi del quartiere Gorla (via Teocrito), dove i suoi movimenti sospetti hanno consigliato ai miliari di intervenire, rinvenendo a seguito della perquisizione, due involucri ricoperti di nastro isolante, un involucro in cellophane ed una somma in contante pari a 400 euro. Dai successivi approfondimenti è emerso che gli involucri nastrati contenevano rispettivamente grammi 510 e 517 di sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di kg 1,27, mentre l’involucro in cellophane conteneva grammi 25 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.