Dai controlli della Polizia Locale in stazione, una denuncia ed un daspo urbano

Il Nucleo Tutela Sicurezza Urbana della Polizia di Novara, nel corso dei consueti servizi di controllo nei pressi di Piazza Garibaldi ha identificato 19 persone, con un daspo urbano ed una denuncia.

Una denuncia ed un daspo urbano, sono l’esito dei consueti controlli in zona stazione da parte del Nucleo Tutela Sicurezza Urbana. Gli agenti della Polizia Locale ormai da un mese ogni giorno effettuano attività di vigilanza con funzione preventiva e repressiva in Piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe identificando e controllando tutti i soggetti sospetti.

“La Polizia Locale – spiega l’assessore alla Sicurezza Luca Piantanida – sta effettuando controlli quotidiani nella zona intorno alla stazione, non solo fermando e identificando le persone che spesso purtroppo bivaccano nei giardini e sotto i portici, ma anche all’interno dei locali pubblici e dei negozi che sorgono nelle vie laterali. Un’azione costante e continua che proseguirà nel tempo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e a ai passanti e per evitare spiacevoli episodi come risse o liti cui capita di assistere nelle zone delle stazioni in molte città”

Nella giornata di martedì 14 luglio, la Polizia ha identificato 19 persone (prevalentemente extracomunitari risultati regolarmente soggiornanti in Italia) e 10 attività ed esercizi pubblici e commerciali. E’ stato disposto un Daspo urbano con conseguente verbalizzazione per il consumo di sostanze alcoliche nei giardinetti da parte di una delle persone controllate.

Nell’ambito dei controlli degli esercizi etnici, il titolare di un negozio di kebab è stato sorpreso a somministrare alcolici ad un minorenne ed è stato pertanto denunciato.