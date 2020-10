Dal 5 ottobre via libera della Regione Piemonte alla prenotazione del vaccino antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale in Piemonte partirà lunedì 26 ottobre 2020 e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre 2020.

L’assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, ha comunicato ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, che a partire da lunedì prossimo 5 ottobre, potranno effettuare la prenotazione delle prime dosi presso qualsiasi farmacia.

Sia per motivi di distribuzione che di contenimento delle quantità inutilizzate e della corretta conservazione, gli ordini di vaccino saranno commisurati alla seduta vaccinale programmata dal singolo medico.

La Regione ha ordinato un milione e 100 dosi di vaccino, vale a dire il 54% delle dosi in più, rispetto a quelle utilizzate l’anno scorso (700 mila), con l’intento di allargare il più possibile la platea degli utilizzatori e facilitare così l’emergere delle diagnosi covid che, appunto, potrebbero essere condizionate dai medesimi sintomi dell’influenza stagionale.

L’importanza della copertura immunitaria del maggior numero di piemontesi, relativamente alle fasce deboli, ha spinto l’amministrazione regionale ad abbassare l’età di fruizione gratuita, da gli over 65 ai 60enni.

Un reperimento così massiccio da parte dell’ente pubblico però, ha complicato parecchio la vendita nelle farmacie, che al momento non sono in grado di programmare la distribuzione ai privati. Questo rende meno efficace l’appello rivolto ai cittadini da più parti, di procedere alla vaccinazione antinfluenzale, anche in ottica lotta al covid-19. In primo luogo per evitare la confusione fra sintomi sovrapponibili e poi ancora, in virtù di un recente studio del Centro cardiologico Monzino di Milano, pubblicato sulla rivista scientifica Vaccines; il vaccino antinfluenzale può aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19, sviluppando una base immunologica più forte.

Il vaccino antinfluenzale disponibile per la campagna di vaccinazione 2020-2021 è il Vaxigrip Tetra (inattivato tetravalente), disponibile in maggior quantità in formato monodose. La prima tranche di fornitura è di 400 mila dosi, alla quale seguiranno altre tre tranche nelle settimane de 2, del 9 e del 16 novembre.

La vaccinazione antinfluenzale in Piemonte partirà lunedì 26 ottobre 2020 e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre 2020.