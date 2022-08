Dal Comune di Novara ancora un contributo alle famiglie in difficoltà

Nella delibera della Giunta Canelli, destinati 500 mila euro per sostenere le spese relative alle bollette energetiche e all’acquisto di generi alimentari.

Contributi economici per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno: la delibera è stata approvata questa mattina dalla Giunta comunale. Venerdì, dal sito del Comune di Novara, si potranno presentare le proprie richieste.

“Il caro vita sta mettendo ancor più in difficoltà famiglie e soggetti a basso reddito che già vivevano prima dell’esplosione dell’inflazione situazioni di disagio – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – Con questa operazione e con lo stanziamento di 500 mila euro intendiamo andare loro incontro per supportarli nelle spese relative alle bollette energetiche e all’acquisto di generi alimentari. Voci di spesa che hanno subito incrementi significativi negli ultimi mesi. Si tratta di soggetti in parte già ben conosciuti dai nostri servizi sociali ed in parte da individuare e verificare attraverso gli avvisi che verranno pubblicati all’inizio di agosto e di settembre. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione e l’attenzione al sociale rimane un obiettivo, nei limiti delle nostre possibilità finanziarie, che l’amministrazione continua a perseguire con convinzione”.

Potranno accedere ai contributi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza a Novara

– Isee inferiore o uguale a 8300 euro

Il contributo è così definito:

– nuclei fino a due componenti: 200 euro

– nuclei da tre a quattro componenti: 300 euro

– nuclei da cinque e oltre i cinque componenti: 400 euro

Impegno totale 500 mila euro.

Impegno totale 500 mila euro. Il bando rimarrà aperto per due settimane (da lunedì 1 agosto a lunedì 15 agosto) e sarà riaperto, previa verifica dei fondi disponibili, dal 29 agosto per due altre settimane.

Fonte Uffocio Stampa Comune Novara