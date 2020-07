Dal Comune di Novara, un contributo alle famiglie per le utenze domestiche

Le famiglie in difficoltà che non hanno ancora ricevuto contributi o sostegni al reddito di altro genere, possono richiedere al Comune di Novara una parziale copertura delle spese relative alle utenze domestiche.

Sarà pubblicato domani all’albo pretorio l’avviso per la richiesta di assegnazione di un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legate alle utenze domestiche.

Potrà chiedere il contributo, compilando l’apposito modulo, il cittadino che, a causa dell’emergenza sanitaria, abbia subito modifiche in peggioramento della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, tali da non consentire il pagamento delle fatture legate alle utenze.

https://unica.comune.novara.it/gestioneRichiestaContributoEconomico.php



Chi farà richiesta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza nel comune di Novara

– nucleo familiare che non abbia redditi mensili e/o sostegni pubblici mensili che, sommati tra loro, superino i 600 euro (per nuclei di max due componenti)

– nucleo familiare che non abbia redditi mensili e/o sostegni pubblici mensili che, sommati tra loro, superino i 1000 euro (per nuclei di max tre o più componenti)

– liquidità disponibile (depositi bancari, postali ecc) all’interno del nucleo familiare non superiori a 5000 euro.

“In una prima fase abbiamo affrontato l’emergenza alimentare per cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie in cui i componenti avessero perso il lavoro o fossero in attesa di cassintegrazione – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco Franco Caressa – Ora il problema riguarda anche il pagamento delle utenze: il Comune si impegna, nel rispetto dei requisiti esposti nell’avviso, a dare sostegno, anche in tale ambito, a quei nuclei familiari che, a causa del lockdown, ad oggi sono effettivamente in difficoltà nel pagamento delle utenze anche arretrate. Questa è una priorità per la nostra amministrazione, specialmente dopo un periodo così difficile come quello che abbiamo vissuto e che, purtroppo, seppur giunto praticamente a conclusione, potrebbe avere ripercussioni anche in questi mesi”.

Il contributo avrà una copertura massima del 50% dell’importo complessivo delle bollette emesse tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, scadute e non pagate. L’importo assegnato non supererà i 400 euro a nucleo familiare.

Dal 22 al 28 luglio rimarrà pubblicato l’avviso, con apposita modulistica, all’albo pretorio e sul sito del Comune di Novara. Per informazioni si può contattare lo Sportello Sociale ai numeri 03213703501 o 03213703474.