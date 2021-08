Dal Ministero sei milioni di euro per due nuovi asili a Novara

La proposta presentata dal Comune di Novara riguarda la struttura già esistente in via Pianca e una nuova che si costruirà in via Fara.

Il Comune di Novara ha partecipato nei mesi scorsi, ad un bando ministeriale di finanziamento, per recupero di spazi scolastici già esistenti o realizzazione di nuovi plessi destinati ad accogliere nidi, materne ed elementari.

Il progetto sottoposto a valutazione si è concentrato su due strutture: una già esistente in via Pianca e una nuova in via Fara.

Il progetto relativo alla scuola di Sant’Agabio prevede, in parte, la ristrutturazione della scuola materna, con l’aggiunta, nell’area dove sorge la palazzina delle elementari, di una nuova realizzazione che sarà destinata sempre ad accogliere i bimbi della materna. Il Ministero ha destinato a tale progetto 3 milioni di euro senza cofinanziamento.

In via Fara, invece, dove già sorge la scuola materna, verranno effettuati lavori di ristrutturazione e accanto verrà costruito un nuovo asilo nido in modo da concentrare in un unico luogo i servizi destinati alla fascia 0-6 anni.

A tale progetto, il Ministero ha destinato 3 milioni di euro + 300 mila euro di cofinanziamento da parte del Comune.