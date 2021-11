Dalla Giunta Canelli arriva un contributo per gli ambulanti del Mercato Coperto

Approvata la delibera che riconosce un contributo ai titolari di posteggio presso il Mercato Coperto di viale Dante, a fronte del canone di concessione determinato per l’anno 2020.

La Giunta Canelli ha approvato ieri, la delibera relativa “Interventi di sostegno delle attività mercatali cittadine per contenere gli effetti negativi della pandemia. Riconoscimento di contributo ai titolari di posteggio presso il Mercato Coperto di viale Dante a fronte del canone di concessione determinato per l’anno 2020”.

Per gli operatori del settore alimentare/ortofrutta titolari di concessione di posteggio presso i padiglioni I, II, III è previsto un contributo paro al 50% del canone accertato per il periodo 12 marzo 2020-31 dicembre 2020.

Per gli operatori del settore non alimentare titolari di concessione di posteggio presso i padiglioni III, IV, V contributo apri al 100% del canone accertato per il periodo 12 marzo 2020-19 maggio 2020 e contributo pari al 50% del canone per il periodo 20 maggio 2020-31 dicembre 2020.

“Il contributo – spiega l’assessore al Commercio Marina Chiarelli – è finalizzato a sostenere quelle attività che operano nel mercato coperto danneggiate dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Gli ambulanti del mercato coperto lavorano in un’area che dai vari decreti è stata naturalmente considerata ‘al chiuso’; per questo quegli ambulanti hanno subito misure restrittive che hanno limitato parecchio il loro lavoro, specialmente coloro che operano con i generi non alimentari. Per questo motivo, come avevamo anticipato, diamo loro l’opportunità di avere un contributo in misura proporzionale alle perdite, agli adempimenti legati al Covid che hanno dovuto affrontare e ai giorni o mesi di sospensione dell’attività”.