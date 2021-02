Dalla Provincia di Novara 324.000 euro per le manutenzioni scolastiche. Il cronoprogramma lavori del 2021

Previsti diversi interventi nelle scuole ed istituti della Provincia di Novara, illustrati dal Consigliere Delegato Andrea Crivelli.

Per l’anno 2021, il Servizio Edilizia scolastica della Provincia di Novara ha predisposto un impegnativo programma di manutenzioni degli edifici scolastici di propria competenza, per un importo complessivo di 324.000 euro.

“Il cronoprogramma – spiega il consigliere delegato Andrea Crivelli – oltre al consueto appalto di manutenzione, ha visto sin dal 2020 inserire due interventi ulteriori, uno da 65.000 euro destinato alle Scuole superiori della parte nord della provincia, ovvero Borgomanero, Gozzano, Romagnano, Arona e Lesa, e uno da 104.000 euro alla parte sud, con numerosi istituti di Novara e Romentino”.

Si tratta, dunque di complessivi ulteriori 170.000 euro di risorse che l’ente provincia mette in campo per far fronte alle numerose manutenzioni quotidiane degli Istituti scolastici secondari di secondo grado. Questa cifra va ad aggiungersi ai 117.000 euro di finanziamento ordinario per le manutenzioni e a un intervento mirato sui serramenti, con ulteriori 23.500 euro più Iva.

“Le risorse sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, triplicate rispetto a quello ancora prima” spiega ancora Crivelli, per altro dopo l’importante riduzione dei trasferimenti seguito alla riforma delle province. “Mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare scolastico dell’Ente richiederebbe ancora più fondi – conclude il consigliere delegato – ma questi interventi rappresentano finalmente una vera boccata di ossigeno che permette di rispondere a tante necessità e rispondere a quanto purtroppo non era stato possibile realizzare in passato. Questo sforzo ci permette di individuare alcune priorità importanti, tra queste gli interventi su numerose coperture, che ci permettono finalmente di introdurre un filone ulteriore di intervento da parte della Provincia rispetto agli interventi di messa in sicurezza antincendio portati avanti sino a oggi”.

Fonte Ufficio Stampa Provincia Novara