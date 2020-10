Danni del maltempo alle imprese artigiane: parte il censimento di Confartigianato Novara, Vercelli e VCO

Confartigianato Imprese del Piemonte Orientale, ha visto le proprie aziende associate direttamente coinvolte nell’ondata di maltempo che hanno colpito novarese, vercellese e Vco, ed ora è pronta a sostenerle attivando un censimento dei danni subiti.

“Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è vicina alle persone e alle imprese che si trovano nelle zone devastate dal maltempo di questi giorni: l’associazione è al loro fianco ed è pronta a sostenerli” così l’associazione che raccoglie moltissimi artigiani delle province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, scrive in un comunicato diffuso alla stampa, per attivare il prima possibile un canale di riferimento verso i propri associati.

In particolare, Confartigianato invita gli imprenditori a segnalare i danni subiti e le conseguenti giornate di chiusura dell’attività per comporre un bilancio della situazione, inviando una mail all’indirizzo [email protected].

“Ci preme far sentire alle persone e alle aziende che non sono sole davanti a questa situazione di eccezionale difficoltà – dicono il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Michele Giovanardi e il direttore Amleto Impaloni – Siamo al lavoro per definire le prime azioni urgenti da mettere in campo e una stima dei danni causati dall’ondata di maltempo”.