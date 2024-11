Dario Lo Storto nuovo coach Basket College Novara

Novara – “Ringraziando nuovamente coach Dario Frasisti del suo concreto apporto e professionalità, nonché del lavoro svolto sinora, Basket College Novara annuncia con grande entusiasmo l’arrivo da Urania Milano di Coach Dario Lo Storto – annuncia il presidente Andrea Delconte – Dario Lo Storto, 34 anni di età, ha allenato in piazze importanti della Lombardia nei Campionati Eccellenza, ma anche raggiunto esperienze Senior in serie B. Proseguirà ancora con Urania, ma anche con College Novara. Le precedenti esperienze con Aurora Desio, Cernusco, Olimpia Milano, e prima ancora come Responsabile dei settori giovanili di Gazzada, Giussano e GEAS.

“Sono molto contento di questa nuova esperienza che si presume sin d’ora esaltante, sono abituato ad accettare sempre le sfide, anche quelle che possono sembrare difficili – commenta il Neo Coach Novarese Dario Lo Storto – Lavoreremo tutti, atleti, giocatori, Staff Tecnico e Dirigenza per uscire da questo momento”.

“Chiedo intanto a tutti i nostri tifosi ma anche a tutti i Novaresi, di stare a noi vicini ed unirsi in tribuna per tifare e sostenere i nostri ragazzi. Con l’arrivo di Coach Lo Storto – Commenta il responsabile Tecnico della Società Michele Vecerina – siamo sicuri di aver rafforzato una volta ancora la vocazione giovanile di Basket College Novara, ovvero di crescita e formazione dei giovani della nostra Scuola Basket, provenienti dal nostro settore giovanile, ma anche dal territorio circostante. Non era facile, ma con il nuovo allenatore abbiamo alzato ancora una volta l’asticella della qualità del nostro lavoro in palestra, e siamo convinti che inizierà presto a mostrare evidenze ampiamente positive”.

Prossimo incontro casalingo contro il fanalino di coda Asti il prossimo 23 novembre, ore 20.30 tra le mura amiche del Pala Sartorio.