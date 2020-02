Daspo per due venditori abusivi in centro, grazie alle segnalazioni fatte alla Polizia Locale

Due venditori di calze abusivi ed alcuni giovani che chiedevano soldi in centro, sono stati controllati e sanzionati dalla Polizia locale di Novara

Le segnalazioni dei cittadini alla Polizia Locale di Novara, ancora una volta si sono rivelate preziose e dopo l’intervento degli agenti, alcuni venditori di calze abusivi sono stati sanzionati per la violazione dell’articolo 11 del Regolamento di Polizia Urbana. Il primo è stato colto sul fatto in via Rosselli, il secondo poco dopo, presumibilmente “socio” del primo, in Corso Italia. Entrambi hanno subito il cosiddetto “Daspo” a seguito della sanzionato di vendita abusiva. La merce consisteva in una ventina di paia di calze che sono state sequestrate, entrambi i giovani, italiani, sono poi risultati pregiudicati.

Sempre in centro, tra via Rosselli e via Prina, gli agenti del Nucleo di Polizia Annonaria hanno rintracciato una persona che, fingendo di rappresentare un’associazione, consegnava dei materiali ai passanti, chiedendo delle offerte in denaro. In realtà, l’associazione non esisteva. Gli agenti l’hanno identificato e sanzionato.