Denuncia di essere stato rapinato al bancomat, i Carabinieri scoprono che mente perchè ha bisogno d’aiuto

Lo stato di indigenza e le difficoltà economiche, hanno spinto un 75enne novarese ad inscenare una falsa rapina subita, per tentare di incassare il risarcimento. Ai Carabinieri di Novara ha dichiarato di essere stato derubato da due sconosciuti, dopo aver prelevato al bancomat. Ma ai militare c’è voluto poco a verificare che il racconto non reggesse e che lo scopo dell’uomo fosse quello di provare ad ottenere il risarcimento dall’Ufficio Postale dove aveva eseguito il prelievo. Inevitabile la comunicazione del fatto all’A.G. ma nel riscontrare il movente del gesto, cioè le difficoltà economiche in cui versa l’uomo, i Carabinieri hanno segnalato il caso ai servizi sociali, affinché si attivi una rete di protezione che possa aiutarlo.