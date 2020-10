Nei controlli di fine settimana, la Polfer di Novara denuncia un vercellese 42enne per ricettazione

Nei pressi della stazione, il fare sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti.

A Novara, gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un quarantaduenne residente nel vercellese per ricettazione. L’uomo, nei pressi della stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di due biciclette non di sua proprietà ed alla vista degli operatori ha assunto un atteggiamento nervoso ed elusivo. Le bici sono risultate essere provento di furto e sono state restituite al legittimo proprietario, il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione nei pressi di piazza Garibaldi a Novara, rientra nel bilancio delle attività svolte dalla Polfer in Piemonte e Valle d’Aosta nel fine settimana, con 3.901 persone controllate, 15 indagate, 906 persone con precedenti. 48 veicoli controllati, 274 pattuglie impegnate nelle stazioni e 4 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori. 27 i servizi lungo linea e 18 di Ordine Pubblico.