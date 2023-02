Derby Novara-Pro Vercelli: tifoso vercellese denunciato e “Daspato” per due anni

Approfittando della confusione ha prima lanciato un petardo verso la curva, poi scavalcata la cancellata è rovinato al suolo infortunandosi ad una spalla. Tutti comportamenti passibili di diversi reati.

Riceviamo dall'Ufficio Stampa della Questura di Novara e vista la rilevanza e l'interesse generale, pubblichiamo integralmente:

Nel corso della partita Novara-Pro Vercelli di domenica 29 gennaio, un tifoso della squadra vercellese, sul finire dell’incontro, cercando di non farsi notare e approfittando della calca dei tifosi, ha acceso un petardo, che ha poi lanciato in prossimità della curva, vicino al campo di gioco.

Pochi minuti dopo, al termine dell’incontro, lo stesso giovane scavalcava la cancellata che delimita gli spalti per sedersi sulla ringhiera a bordo campo, rimanendo in instabile equilibro, tanto da rovinare al suolo, infortunandosi ad una spalla e ricorrendo alle cure mediche fuori dallo stadio.

Entrambi gli episodi non sono passati inosservati al personale della Polizia di Stato, nello specifico della D.I.G.O.S. della Questura di Novara, che, dopo un’accurata analisi dei filmati abilmente ripresi dalla Polizia Scientifica, ha individuato l’autore dei gesti – entrambi costituenti reato, oltre che chiaramente pericolosi per l’ordine pubblico.

Nei confronti del tifoso vercellese, vista la pericolosità delle condotte, il Questore della provincia di Novara ha emesso un provvedimento D.A.Spo. per due anni.

Inoltre, nel corso della gara sono state divelte dal bagno ospiti le finestre che dividono l’area della curva ospiti dal fossato dello stadio. Per tale condotta è stata richiesto un immediato sopralluogo alla Procura Federale per gli aspetti di relative competenza e sono in corso approfondimenti per risalire all’autore del danneggiamento.