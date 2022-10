Desjardins para tutto, Masini segna: così il Novara vince e insegue il Renate solo in vetta

Vittoria preziosissima e soffertissima contro un ottimo Sangiuliano City, con Axel Desjardins migliore in campo, che para anche un rigore ad Anastasia al 7′ del primo tempo.

NOVARA FC Vs SANGIULIANO CITY 1-0

Marcatori: 76′ Masini (N)

Una vitoria soffertissima, insperata, ma non certo completamente immeritata, che premia la capacità di soffrire dei ragazzi di Cevoli, per lunga parte del match costretti ad inseguire un ottimo Sangiuliano City.

Gli ospiti hanno certamente costruito di più dei padroni di casa, trovando fra sé e la porta, un Axel Desjandins in stato di grazia. Decisiva, oltre alla prestazione del portierone canadese, anche la rete di Masini alla mezz’ora della ripresa, bravo a farsi trovare pronto a centro area, a riceve il perfetto assist di Bortolussi.

Con questi tre punti gli azzurri agganciano a quota 20 Pordenone e Lecco, tutte tre ad inseguire la capolista Renate, a sua volta corsara per 4-1 a Salò.

La Partita

Con una pressione a tutto campo e le sue letali ripartenze (soprattutto sulla corsia di destra) il San Giuliano City nel primo tempo, costruisce diversi presupposti per passare in vantaggio, ma trova davanti a sé la barriera canadese offerta dal portiere Axel Desjardins, che al 6′ minuto va ad intercettare la madre di tutte le occasioni, parando a mano aperta, il calcio di rigore battuto da Anastasia.

In due partite da titolare l’ex spezzino, ha spazzato via ogni possibile dubbio, su quali siano le gerarchie a difesa della porta azzurra.

Al termine dei primi 45′ minuti, sono ben altri i nodi da sciogliere per mister Cevoli, vedendo le difficoltà dei suoi a prendere in mano la costruzione del gioco, nonché ad arginare le folate offensive degli ospiti, che sopratutto sugli esterni hanno quasi sempre la meglio. Così già al 55′ della ripresa, arrivano ben tre cambi. Si alzano dalla panchina Calcagni, Buric e Benaluane e lasciano il terreno di gioco Ranieri, Galuppini e Tavernelli.

L’inerzia del match non cambia un granché, con gli ospiti che tengono saldamente in mano il pallino, collezionano occasioni potenziali e soprattutto calci d’angolo (alla fine saranno addirittura 16), ma tutto sommato la difesa azzurra regge, mentre il Sangiuliano, se dalla cintola in su sembra quasi una macchina perfetta, dietro da più di qualche segnale d’incertezza, così al 76′ il delitto perfetto si può materializzare, quando su un lancio in verticale Bortolussi salta il proprio marcatore con un controllo di petto orientato e tocca dietro intelligentemente a centro area, dove Masini con un destro in controtempo batte Sposito, regalando l’insperato vantaggio agli azzurri.

Il Tabellino

NOVARA: 22 Desjardins, 2 Bertoncini (C), 3 Urso, 6 Masini, 8 Rocca (81′ 10 Marginean), 9 Bortolussi, 13 Carillo (VC), 14 Galuppini (55′ 29 Benalouane), 20 Tavernelli (55′ 24 Buric), 21 Ranieri (55′ 30 Calcagni), 23 Ciancio

A disposizione: 1 Pissardo, 12 Menegaldo, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 11 Peli, 15 Khailoti, 18 Diop, 19 Gonzalez, 33 Goncalves, 35 Amoabeng

Allenatore: Roberto Cevoli

SANGIULIANO CITY: 1 Sposito, 2 Zanon, 3 Serbouti (84′ 9 Miracoli), 6 Bruzzone (C), 7 Anastasia, 8 Pedone (VC), 10 Qeros, 11 Cogliati, 19 Zugaro De Matteis (55′ 4 Ippolito) , 25 Fusi, 90 Alcibiade

A disposizione: 12 Cervellera, 22 D’Alterio, 5 Guerrini, 13 Marchi, 14 Saggionetto, 16 Casali, 17 Fall, 18 Deiana, 20 De Respinis, 21 Guidetti, 27 Baggi, 29 Pascali

Allenatore: Andrea Ciceri

Arbitro: Sig. Mario Saia di Palermo. Assistenti: Sigg. Andrea Bianchini di Perugia e Stefano Franco di Padova. Quarto Ufficiale: Sig. Riccardo Dasso di Genova

Ammonizioni: 6′ Carillo (N), 9′ Serbouti (S), 24′ Anastasia (S), 42′ Ciancio (N), 68′ Bertoncini (N), 75′ Rocca (N)

Calcio d’angolo: Novara 3 – Sangiuliano 16

Note: 7′ Anastasia sbaglia calcio di rigore