Diego Coiro nuovo comandante della Polizia Locale di Cerano

Cerano – Con decreto sindacale n. 2 del 25 marzo 2024 sono state conferite al dott. Diego Coiro, in servizio presso il Comune di Cerano dal mese di gennaio, le mansioni superiori come comandante della Polizia Locale. “Dopo la prematura scomparsa del comandante Edgardo Zanotti – spiega l’assessore Alessandro Albanese – si è reso necessario individuare il sostituto e l’agente scelto Coiro ritenuto ‘in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita funzionali alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare’ è stato nominato comandante per la durata di sei mesi prorogabili. Ricordo che il neo-comandante Diego Coiro ha maturato 16 anni di esperienza nella Polizia Locale prima presso il Comando di Mortara (Pv) e successivamente a Vicolungo (No) ed è in possesso di una laurea in Giurisprudenza; a nome dell’Amministrazione comunale formulo a lui i migliori auguri di buon lavoro certo che saprà farsi apprezzare dai colleghi e da tutta la cittadinanza“.

