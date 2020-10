Diete miracolose prescritte non da medici a pazienti con patologie. Nuove segnalazioni nel novarese

Dietro l’illusione della dieta “miracolosa” ci sono seri pericoli per la salute, soprattutto quando si parla di pazienti con patologie che andrebbero seguiti da medici.

Ancora una volta sono giunte all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Novara, segnalazioni relative a figure professionali non mediche che promettono trattamenti “miracolosi” per la perdita di peso.

“Come Ordine – spiega il presidente dei medici novaresi Federico D’Andrea – anche in passato abbiamo effettuato segnalazioni a Nas e Procura della Repubblica e ci risultano che vi siano state condanne. Ma il nostro obiettivo deve essere quello di spiegare ai cittadini chi può fare che cosa e affermare a chiare lettere che chi non è medico, ovvero non è laureato in medicina, non può svolgere attività medica”. In buona sostanza per il dottor D’Andrea “non può richiedere esami, non può compiere visite approfondite, non può prescrivere diete a pazienti con patologie. Al dietista spetta predisporre un percorso dietetico sulla base delle indicazioni del medico specialista. E’ evidente che chiunque può rivolgersi a chi meglio crede – conclude D’Andrea – L’importante è che sia adeguatamente informato e che sappia dei rischi che può correre se si rivolge a chi medico non è: all’Ordine arrivano segnalazioni di pazienti con seri problemi dopo diete ‘miracolose’”.