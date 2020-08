Diverse segnalazioni giunte ai medici novaresi: attenzione alle diete miracolose, c’è a rischio la salute!

Dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara, sono stati rilevati seri problemi in alcuni pazienti che avevano intrapreso diete malconsigliate. D’Andrea: “Tracciati Ecg con forte iperpotassemia, una situazione particolarmente rischiosa”

Alcune segnalazioni di figure professionali che promettono trattamenti “miracolosi” per la perdita di peso sono arrivate all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara.

«In alcuni casi – spiega il presidente dell’Ordine, il dott. Federico D’Andrea – sono stati rilevati seri problemi di salute. Ci è stato segnalato il caso di alcuni pazienti che, messi sotto rigorosa dieta iperproteica, hanno tracciati Ecg che segnalano forti iperpotassemia, una situazione particolarmente rischiosa».

Il mercato delle diete è particolarmente attrattivo è facile che anche chi non ha un riconosciuto percorso formativo di base si getti a capofitto nel business, approfittando di chi spera in un dimagrimento miracoloso, senza essere informato dei rischi che può correre se non è seguito da un medico.

«Ormai chiunque si sente in diritto di indicare la “dieta giusta” – prosegue D’Andrea – E’ lecito per chiunque rivolgersi a chi meglio crede, l’importante è che venga adeguatamente informato e poi possa decidere liberamente. Bisogna chiarire chi può fare che cosa e affermare a chiare lettere che chi non è medico, ovvero non è laureato in medicina, non può svolgere attività medica. Non può, cioè, richiedere esami, non può compiere visite approfondite, non può prescrivere diete: al di là del fatto che altre professioni possano avere conoscenze nutrizionistiche, la prescrizione di una terapia (e la dieta è una terapia) si configura come abuso della professione medica. E in ogni caso bisogna diffidare di chi promette perdite di peso miracolose».