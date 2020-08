Diversi gli interventi antincendio boschivo dei volontari e degli elicotteri

Interessate da focolai alcune zone della Valsesia e VCO che hanno richiesto l’intervento dei volontari antincendio boschivi, anche con l’ausilio di elicottero.

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Piemonte sta continuando ad operare per lo spegnimento dei numerosi incendi che si sono sviluppati in questi giorni, principalmente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ma ora pure in quelle di Alessandria e Vercelli. Anche oggi, accanto ai volontari Aib ed ai vigili del fuoco, è intervenuto l’elicottero regionale.

Il personale Aib è in azione a Fraconalto (Al) con 16 volontari, 7 mezzi e un elicottero, a Varallo Sesia e Valstrona (VCO).

Dalla giornata di martedì, dopo l’intervallo dovuto al passaggio del maltempo previsto sul Piemonte, verrà raddoppiato il presidio elicotteristico, che potrà quindi contare su due mezzi in disponibilità continua nelle basi di Busano (To) e Varallo Sesia (Vc). La decisione è dovuta anche al fatto che i mezzi dello Stato sono impegnati prioritariamente sulle emergenze che stanno interessando il Centro-Sud e le isole.

Si segnala che oggi molti volontari, insieme con i colleghi della Protezione civile, sono stati impiegati per la rimozione di alberi e lamiere ad Alessandria e Moncalvo (Asti).

L’evolversi della situazione è seguito con attenzione dall’assessore regionale alla Protezione civile, che ringrazia i volontari che, affrontando condizioni climatiche difficoltose, stanno prestando un prezioso servizio in aiuto alla popolazione e alla salvaguardia del territorio.