Domani riapre il cavalcavia di Porta Milano. Rfi realizzerà poi due ascensori laterali

Da giovedì 5 novembre, cavalcavia percorribile in entrambi i sensi di marcia. Il Comune opererà poi migliorie sulle rampe scala per agevolare il trasporto di eventuali velocipedi.

Domani pomeriggio riapre il cavalcavia di Porta Milano, lo fa sapere in una nota stampa l’Amministrazione Canelli, dopo che RFI ha concluso i lavori di propria competenza, che “hanno richiesto tempi più lunghi a causa della chiusura che ha reso impossibile il rifornimento di materiale da parte dell’impresa esecutrice dei lavori stessi”, ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Paganini. Gli interventi di messi in sicurezza sono stati effettuati a ridosso della linea ferroviaria, “peraltro su una tratta particolarmente frequentata come la Milano Torino, che non è mai stata chiusa al transito dei treni – spiega ancora Paganini – Per cui anche le lavorazioni effettuate a confine hanno subito rallentamenti per l’approntamento degli opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza”.

Cavalcavia dunque percorribile in entrambi i sensi di marcia, sia alle auto che agli altri mezzi di trasporto. Nelle prossime settimane, RFI si occuperà anche di realizzare i due ascensori laterali; parallelamente il Comune concluderà, senza alcuna sospensione della tratta stradale, la messa in opera di migliorie sulle rampe scale per agevolare il trasporto di eventuali velocipedi.