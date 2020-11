Dominio Conegliano: la capolista fa un altro sport e passa a Novara in scioltezza per 3-0

Il divario fra Imoco Conegliano ed Igor Novara al momento resta incolmabile. Al Pala Igor le venete chiudono la pratica con tre eloquenti parziali: 18-25, 14-25,16-25.

Alla vigilia dello scontro fra prima e seconda Imoco-Igor, con Novara che arrivava al match in un buon momento di forma, ci siamo chiesti quanto davvero fosse distante la squadra di Lavarini dalle dominatrici del campionato. Il campo non mente quasi mai e la risposta è stata impietosa, sotto forma di altrettanti set, che hanno visto le azzurre annaspare e soccombere, senza dare mai l’idea di poter impensierire le avversarie, dove spiccano le ex Egonu (21 punti e miglior marcatore) ed Hill, con l’americana nominata MVP del match.

Igor ancora senza Sansonna e Chirichella e in campo con Smarzek opposta a Hancock, Bonifacio e Washington centrali, Bosetti e Herbots schiacciatrici e Napodano libero; Conegliano senza Sylla e con Egonu in diagonale a Wolosz, De Kruijf e Fahr al centro, Adams e Hill in banda e De Gennaro libero.

Conegliano parte forte con due ace di Adams (0-2), Smarzek ricuce lo strappo a muro (4-4) ma Fahr firma il nuovo allungo sul 6-10 che costringe al timeout Lavarini. Conegliano scappa 8-14, Herbots prova a rientrare chiudendo in parallela uno scambio infinito (12-16) ma le venete si riportano 12-19 e nonostante il turno in battuta di Hancock (17-21, due ace) non cedono più: chiude Egonu, 18-25 in diagonale.

Conegliano non abbassa il ritmo (2-6), Washington alza la voce a muro e propizia il 7-7 ma Novara sciupa qualche occasione di troppo e le venete tornano avanti 7-10, per poi allungare 10-15 con Hill mentre Lavarini ferma il gioco. Dentro anche Daalderop in banda ma Conegliano sfrutta il turno in battuta di Egonu per ipotecare il set sull’11-22, mentre a chiudere il parziale è Wolosz a rete (14-25).

Daalderop confermata in sestetto e dopo un avvio testa a testa (3-3) sono ancora le venete a fare l’andatura, portandosi 4-9 mentre Lavarini prova a dare una svolta con i cambi. Dopo il turno in battuta di Hancock (8-10, ace), due errori in attacco di Egonu valgono l’impatto sull’11-11 ma sul più bello arrivano due break pesanti (11-15, poi 13-20) che chiudono anticipatamente il match. Si chiude 16-25, senza ulteriori scossoni.

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano: 0-3 (18-25, 14-25, 16-25)

Igor Gorgonzola Novara: Populini, Herbots 3, Napodano, Zanette 1, Battistoni, Chirichella ne, Bosetti 5, Hancock 4, Bonifacio 3, Washington 5, Smarzek 6, Costantini, Daalderop 5. All. Lavarini.

Imoco Volley Conegliano: Caravello, Gicquel ne, Butigan ne, De Kruijf 6, Folie ne, Omoruyi ne, De Gennaro, Adams 8, Gennari ne, Wolosz 2, Hill 13, Egonu 21, Fahr 10. All. Santarelli.

MVP Kim Hill.