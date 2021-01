Dopo 72 giorni scendono sotto i 100 i ricoverati Covid presso l’Aou del Maggiore

Il 28 ottobre scorso il nuovo sconfinamento oltre quota 100, a metà novembre superati i 250 ricoveri, poi la lenta discesa fino agli attuali 99 ricoverati covid.

Dopo 72 giorni di apnea, scendono sotto le 100 unità (99 attuali) i ricoverati covid presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Una buona notizia certo, ma la velocità della curva dei contagi e conseguentemente dei ricoveri, scende troppo lentamente rispetto alle attese.

Il 28 ottobre scorso lo sconfinamento sopra quota 100, verso la metà di novembre i pazienti avevano superato anche i 250, per cui il dato odierno di 99 è certamente più rassicurante, ma la strada verso la normalizzazione sembra ancora lunga.

Nelle ultime 24 ore ci sono ancora 12 pazienti in terapia intensiva, 20 in subintensiva, 21 a Galliate, 12 in malattie infettive, 34 nei vari reparti covid; 5 sono i dimessi e 9 i trasferiti.

Altri due i decessi che si aggiungono al tragico bilancio: due uomini del 1941 e 1935.