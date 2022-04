Dopo i lavori della Provincia, riorganizzazione spazi ed una nuova aula magna per l’ITE Mossotti

Dopo i lavori della Provincia, riorganizzazione spazi ed una nuova aula magna per il Mossotti

I Lavori hanno riguardato la riorganizzazione interna dell’ITE Mossotti, migliorando la fruibilità per il Licei Carlo Alberto e Torniell Bellini.

Con 150.000 euro di spesa, la Provincia di Novara ha portato a termine alcuni interventi ininziati nei mesi scorsi, presso la sede di viale Curtatone a Novara, dell’Istituto Tecnico Economico Mossotti.

La somma finanziata dal Settore Edilizia scolastica della Provincia, ha consentito una risuddivisione degli spazi, non più secondo una logica orizzontale. Il piano giardino era in dotazione del Liceo Classico Linguistico Carlo Alberto, mentre tutti gli altri piani erano a disposizione del Mossotti.

“Abbiamo proceduto con una modifica di questa ripartizione – ha spiegato il consigliere delegato Andrea Crivelli – che negli anni si era rivelata poco funzionale e che generava qualche problema organizzativo, in particolare all’ingresso e all’uscita degli studenti. Una porzione dell’edificio è stata quindi suddivisa verticalmente, con ingresso da via Sant’Adalgiso, in uso al Liceo, mentre il piano giardino è tornato in completa dotazione dell’Ite”.

Unendo due spazi all’interno del Mossotti ha consentito di realizzare una nuova aula magna, che l’Istituto non aveva mai avuto e della quale si sentiva da tempo la necessità. Inoltre i nuovi spazi a disposizione del Liceo, hanno consentito anche di liberare cinque aule al piano giardino del Liceo delle Scienze umane Tornielli Bellini, che ospitavano, proprio le classi del classico-linguistico, restituendo così questi spazi al Liceo Tornielli Bellini, che, all’inizio dell’anno scolastico in corso, aveva dovuto chiedere ospitalità al’Itis Omar.

Nel corso del periodo estivo saranno effettuati alcuni piccoli interventi di completamento “ma la parte fondamentale dei lavori del Mossotti è stata terminata – conclude Crivelli – l’Amministrazione ha risolto un problema di organizzazione degli spazi davvero annoso, trovando una strada della quale beneficeranno tutte le scuole coinvolte”.