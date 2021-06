Dopo il drammatico annuncio al 112, la Polizia cerca e salva il suicida già appeso al cappio

E’ intubato ed in prognosi riservata, ma miracolosamente vivo, il 46enne che la Polizia ha trovato oramai esanime, appeso col cappio ad un albero nei pressi del Villaggio Dalmazia.

Sono stati momenti drammatici, quelli vissuti dagli agenti di Polizia della Questura di Novara, che lunedì scorso 31 maggio, ricevuta la segnalazione, hanno lottato contro il tempo, prima per individuare e poi letteralmente strappare dalla morte, un 46enne che nel frattempo si era appeso con una corda ad un albero.

L’uomo aveva lui stesso chiamato il 112 preannunciando il gesto e dalla segnalazione è partita la corsa di due volanti, che dalla Questura di Novara, si sono precipitate in direzione del Villaggio Dalmazia. Senza sapere con precisione dove cercare, gli agenti si sono suddivisi per perlustrare meglio un parco presente in zona, fino a quando fra i rami non è stata avvistata la sagoma penzolante di un corpo.

Solo la prontezza dei poliziotti, ha regalato al poveretto oramai incosciente, ancora una chance. Perchè tagliata la corda e calato il corpo a terra, gli agenti si sono alternati nel massaggio cardiaco, senza soluzione di continuità, fino all’arrivo del personale medico, che per fortuna nelle fasi successive, è riuscito a recuperare il battito. Con l’aiuto di tutti gli operatori, l’uomo è stato poi intubato e stabilizzato sul posto, quindi con una volante a fare da apripista, l’ambulanza è potuta giungere all’ospedale Maggiore in breve tempo. Il paziente è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Dalla Questura fanno sapere che al momento, non ci sono elementi che possano far luce sulle cause del disperato gesto.

Fonte Questura Novara