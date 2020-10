Dopo il reparto creato nel pad.C, al Maggiore apre un’altra area Covid presso il pad.D. I ricoveri all’Aou salgono a 101

Il bollettino diffuso dall’Aou parla di altri 13 ricoveri in 24 ore, che portano il totale a 101. Si registra purtroppo anche un altro decesso.

“L’aumentare costante dei ricoverati, ha indotto la direzione generale ad attivare un nuovo reparto Covid, ottenuto accorpandoottenuto accorpando le due divisioni di chirurgia alla Struttura di ortopedia-traumatologia (pad. D) ”. Così in una nota stampa, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, spiega purtroppo la situazione che si sta venendo a ricreare presso le proprie strutture ospedaliere.

Sono infatti saliti a 101 i ricoverati Covid all’Aou di Novara e c’è stato un decesso (uomo del 1937).

I pazienti sono 2 in terapia intensiva, 18 in subintensiva, 36 nei reparti Covid presso i padiglioni D e C e 14 nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Maggiore a Novara, mentre 31 di trovano nel nosocomio di Galliate.

Di questi 3 sono del vercellese, 1 di biella e 4 di fuori regione.