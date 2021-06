Dopo la rocambolesca fuga, spacciatore arrestato per resistenza e detenzione ai fini di spaccio

C’è voluto un rocambolesco inseguimento da Trecate fino a Cerano, ma alla fine la Polizia Locale è riuscita ha fermare un giovane spacciatore che stava controllando da giorni.

L’operazione della Polizia Locale di Trecate è scattata lunedì scorso (14 giugno), dopo giorni di appostamento, che si dovevano concludere con i rilievi del caso, ma quando il 21enne Y.E.A. (cittadino marocchino) si è visto la polizia alla porta, non ha esitato a resistere, cominciando una folle fuga finita a Cerano, con le manette ai polsi e le denunce per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila, a carico dell’arrestato sono stati rinvenuti arnesi necessari al confezionamento di sostanze stupefacenti, una dose di cocaina e 3400 euro circa in banconote di vario taglio.

L’uomo, detenuto presso la caserma della Polizia Locale, è ora in attesa del processo per direttissima.