Doppia sfida Novara-Juve: domani riapre il Piola al pubblico contro l’U19, domenica test contro Ronaldo

Settimana particolare per il Novara calcio di Simone Banchieri, che sfiderà prima la Juventus Under 19 e poi alla Continassa la nuova Juve di mister Andrea Pirlo.

Comincia domani (mercoledì 09 settembre) alle 16.30 in un Silvio Piola che finalmente riapre al pubblico, la settimana di Novara-Juventus, sull’asse di mercato che ha portato il giovane Tommaso Barbieri in bianconero. Nell’accordo fra società infatti, oltre al prezzo del cartellino valutato 1.4 mln di euro più bonus, sono state definite anche le amichevoli che domani porteranno l’Under19 a Novara, mentre gli azzurri domenica mattina (probabilmente ore 10.30 con diretta Sky) vedranno i ragazzi di Banchieri recarsi alla Continassa per affrontare in allenamento congiunto, la nuova Juventus targata Andrea Pirlo, alla sua prima vera uscita ufficiale.

Nel test match di domani al Piola, saranno 800 i biglietti disponibili, divisi tra tribuna (10 euro) e distinti (5 euro). Ogni spettatore dovrà indossare la mascherina e consegnare all’ingresso un’autocertificazione (scaricabile sul sito www.novaracalcio.com). Ovviamente all’interno dello Stadio bisognerà tenere il distanziamento, lasciando un posto libero fra uno spettatore e l’altro.

I tagliandi saranno acquistabili online o nei punti vendita Vivaticket, a partire dalle 13 di oggi fino a mezz’ora prima dal fischio d’inizio. Attenzione perchè non sarà prevista la vendita presso la biglietteria del Silvio Piola.