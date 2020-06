Doppio salto play-off per il Novara, a cui basta fermare sullo 0-0 l’Albinoleffe

Partita bloccata al Piola fra Novara calcio ed Albinoleffe. Lo zero a zero consente agli azzurri di passare direttamente alla fase Nazionale dei play-off promozione.

Obbligato alla vittoria, in un Silbio Piola senza pubblico, l’Albinoleffe ci ha provato, ma solo nel primo tempo la squadra di Zaffaroni ha creato qualche problema agli azzurri, che però nella ripresa, grazie ad una più oculata gestione della palla da parte soprattutto di un buon Buzzegoli, di occasioni concrete non se ne sono viste, e lo zero a zero finale, regala al Novara calcio il passaggio del turno, direttamente alla fase Nazionale, visto che il Pontedera, avversario del 2° Turno ha già annunciato la rinuncia. I quattro mesi di inattività agonistica ed il gran caldo hanno condizionato il ritmo, così come probabilmente la possibilità del doppio risultato ha portato i ragazzi di Banchieri a provare di gestire il vantaggio e nel finale ad avere qualche spazio per provare anche il colpo in contropiede. Ma dalla prossima partita sarà tutta un’altra musica e ci sarà bisogno di ben altro, anche perchè gli azzurri saranno sempre costretti a giocare in trasferta.

Le Formazioni

Anche se in conferenza stampa aveva fatto intendere pure qualche dubbio di formazione, Simone Banchieri ricomincia esattamente da dove aveva lasciato, schierando il suo collaudato 4-3-2-1 affidandosi agli 11 previsti. Piscitella è preferito a Peralta, mentre l’unico piccolo dubbio riguardava Bianchi, ma il suo ginocchio ha risposto presente, e allora il vero assente (Schiavi a parte, fermato dal giudice sportivo) è Davide Bove, che non va neppure in panchina, causa botta non recuperata presa in allenamento. Assenze di rilievo nell’Albinoleffe, a cominciare dalla coppia Cori-Giorgione (16 reti stagionali insieme), con il primo che decise la gara di ritorno a Gorgonzola. Zaffaroni può solo vincere, ma almeno in partenza non rinuncia al suo abbottonato 3-5-2 imperniato sull’esperienza degli ex azzurri Gavazzi e Genevier.

La Partita

Venti minuti di controllo da parte dei bergamaschi, prima di suonare il primo vero squillo d’allarme con Gonzi da fuori, ad un Novara sceso in campo decisamente col freno a mano tirato. Il break di metà tempo per rifocillarsi, consente a Banchieri di dare un’inquadrata generale. Non sarà un rientro all’arma bianca, ma in qualche modo gli azzurri cominciano a gestire qualche pallone in più, e l’Albinoleffe pur continuando il suo palleggio affidato a Genevier, senza però trovare spazi o verticalizzazioni efficaci. Fatto salvo il rimpallo che proietta Sibilli ad un passo dal vantaggio proprio in chiusura di tempo.

Si riparte con Zaffaroni che inserisce Ruffini passando ad una linea difensiva a quattro, probabilmente per contenere meglio i pericolosi uno contro uno di Piscitella, poi con il Novara che gestisce meglio palla con la buona regia di Buzzegoli, al 60′ abbandona ogni remora e passa al terzo attaccante con l’ingresso di Ravasio. Il risultato però, sono gli ampi spazi concessi agli azzurri, che infatti nel finale, finiscono per avere le occasioni migliori per sbloccare il match.

La Cronaca

21′ Gelli incrocia col destro appena oltre il limite dell’area, senza inquadrare lo specchio

22′ Gonzi spara forte dai 20 metri, molto bravo Lanni in corner a mano aperta.

25′ Piscitella prende bene il fondo, ma il suo decisivo passaggio in mezzo è murato in corner.

35′ Canestrelli scheggia il palo esterno con un colpo di testa morbido a seguito di calcio d’angolo.

37′ Ancora Piscitella a sfondare a destra, ma ancora una volta il suo assist viene sporcato e non arriva a destinazione.

45+2′ Occasione per Sibilli, che vince un rimpallo ma sbilanciato tocca debolmente verso la porta sguarnita, consentendo però a Pogliano di recuperare.

47′ Subito cambio per Zaffaroni, che toglie Riva ed inserisce Ruffini e cambia pure modulo passando ad un 4-4-2

55′ Esce un Pablo Gonzalez ancora un po’ a corto di fiato, entra in campo il più dinamico Cisco.

61′ Zaffaroni lascia ogni remora e passa a tre davanti: fuori Nichetti dentro Ravasio.

66′ Esce Piscitella molto attivo nel primo dentro ed al suo posto il naturale cambio di Peralta.

77′ Azione manovrata degli azzurri, con destro a giro finale tentato da Nardi che esce di mezzo metro.

77′ Doppio cambio per Banchieri. Dentro Pinzauti e Collodel, fuori Bortolussi e Nardi. Zaffaroni risponde con Calì per Petrungaro.

81′ Vola Cisco in contropiede e palla salvata in corner da Savini.

84′ Peralta calcia bene con l’interno sinistro a lambire il palo.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 7 Nardi (81′ 15 Collodel), 10 Buzzegoli (Cap), 18 Bortolussi (81′ 28 Pinzauti), 19 Gonzalez (VCap) (55′ 11 Cisco), 23 Bianchi, 24 Piscitella (65′ 30 Peralta), 26 Barbieri. A disposizione: 1 Marricchi, 34 Ferrara, 9 Zunno, 25 Bellich, 29 Pinotti, 32 Pagani, 33 Cassandro, 37 Strechie. Allenatore: Simone Banchieri

ALBINOLEFFE: 1 Savini, 4 Gavazzi (Cap), 6 Gusu, 7 Gonzi, 8 Riva (46′ 11 Ruffini), 14 Canestrelli, 18 Nichetti (62′ 19 Ravasio), 20 Genevier (VCap), 23 Gelli, 24 Sibilli, 30 Petrungaro (80′ 16 Calì). A disposizione: 22 Pagno, 33 Abagnale, 5 Quaini, 15 Sokhna, 25 Cerini, 26 Berbenni, 27 Cortinovis, 29 Galeandro, 32 Piccoli. Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Sig. Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Sigg. Francesca Di Monte di Enna e Antonino Severino di Campobasso Quarto ufficiale: Marco Ricci di Firenze

Calci d’angolo: Novara-Albinoleffe 9-3

Ammonizioni: 42′ Gavazzi (A), 43′ Pogliano (N), 53′ Gusu (A), 63′ Cagnano (N), 83′ Lanni (N)