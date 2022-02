Doppio Vuthaj: il Novara batte anche il Borgosesia ed ora può chiudere i conti a Varese

Tante occasioni per gli azzurri, ma per piegare i valsesiani ci vuole ancora una volta la doppia firma di Dardan Vuthaj, salito a quota 23 reti nella classifica marcatori.

Il Novara Fc batte anche il Borgosesia e continua la sua marcia in vetta alla classifica del Girone A. Il 2-0 finale, non la dice tutta sulla superiorità dei ragazzi di Marchionni, che hanno dominato il gioco e costruito una notevole messe di palle goal, sbloccando la partita e chiudendola di fatto solo al 67′, grazie ancora una volta alla straordinaria verve offensiva di Dardan Vuthaj, salito a quota 23 marcature nella classifica marcatori.

La poca freddezza davanti alla porta degli azzurri, ha di fatto tenuto virtualmente aperto il risultato, anche per merito di un Borgosesia che pur subendo la superiorità azzurra, non ha mai smesso di provare a giocare la palla, anche partendo dal basso. Una mentalità inculcata ai valsesiani dall’ottimo mister Lunardon, che non poteva pagare nella tana della capolista, ma che sta consentendo ai granata di fare un campionato di altissimo livello.

Con questo successo la squadra azzurra mantiene 8 punti di vantaggio sul Città di Varese (vincente a Fossano per 4-0), l’avversario probabilmente più credibile del torneo, che domenica prossima attenderà al Franco Ossola il Novara Fc, per evitare che gli azzurri prendano definitivamente il largo.

La Cronaca

6′ Punizione Benassi dal limite troppo centrale, Gilli assorbe facilmente

10′ Azione personale di Pereira e tiro respinto ripreso da Tentoni, con Gilli che vola mettendo in corner con un intervento prodigioso. Sul successivo angolo Vuthaj tocca rasoterra sfiorando il palo.

11′ Tiro cross di Pagliai parato a terra.

14′ Frana libera al limite Areco, il cui tiro fiacco termina fuori.

25′ Altro tiro cross di Paglino neutralizzato in presa alta da Gilli.

29′ Vuthaj libera Amoabeng che allarga per Laaribi: ancora attento Gilli in corner.

30′ Novara in vantaggio con Vuthaj, bravo a seguire la discesa di Tentoni che prende il fondo e mette dentro una palla da spingere, troppo facile per il bomber albanese.

31′ Azione dalla destra di Frana e tocco per Eordea, che dal limite calcia fuori.

33′ Conclusione dal limite di Martinbianco, attento Desjardins a deviare in corner.

37′ Azione personale di Rancati che crossa dal fondo pescando Marra al centro, con il tiro del capitano ex azzurro che non trova la porta.

40′ Cros da dx di Capano, Gilli respinge al limite, Amoabeng entra in area da destra prendendo d’infilata tutti, ma poi sparacchia alto sulla traversa sul vertice dell’area piccola.

41′ Tiro cross di Frana che attraversa tutta l’area, sul secondo palo la rimette dentro Martimbianco, trovando Desjardins sul primo palo pronto a respingere.

45′ Azione sulla destra di Paglino e cross morbido sul quale Pereira si produce in una pregevole “bicicletta” che termina alta di poco.

Secondo tempo

46′ Angolo Laaribi blocca Gilli sulla linea di porta.

49′ Discesa impetuosa da sinistra di Amoabeng e tiro cross raccolto da Pereira che la mette a lato.

51′ Azione personale sull’out sinistro di Pagliai e tiro cross rasoterra parato da Gilli.

52′ Laaribi avanza da destra e libera Vuthai che gira a botta sicura verso la porta, dove Martimbianco arriva a salvare miracolosamente sulla linea.

53” Tiro cross di Pagliai con Pereira che manca la deviazione da pochi metri.

58′ Punizione di Areco dal limite che scalda i guanti a Desjardins.

60′ Colpo di testa debole di Gaddini da centro area, facile per Desjardis.

62 Laaribi imbuca in verticale per Vutaj, pronta la girata del numero 9, sulla quale Gilli deve impegnarsi per mettere in corner.

67′ Punizione su Paglino che Di Munno centra quasi sul dischetto, dove Vuthaj salta fra un nugolo di uomini, indirizzando perfettamente nell’angolino: 2-0 Novara.

73′ Gonzalez tocca al volo dalla tre quarti e manda in porta Alfiero che solo davanti a Gilli si impappina, consentendo il recupero del portiere valsesiano, che gli strappa la palla dai piedi.

75′ Tiro dal limite di Capano centrale, blocca Gilli.

76′ Replica sul fronte opposto di Gaddini, stesso esito con la parata facile del portiere azzurro.

80′ Cross di Marra da destra, attento e sicuro Desjardins in presa alta.

83′ Azione prolungata in area del Borgosesia, con conclusione finale di Gaddini che coglie in pieno l’incrocio dei pali.

86′ Vutaj libera in area Gonzalez che da posizione leggermente defilata non coglie lo specchio della porta.

Il Tabellino

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 3 Bergamelli (C), 7 Tentoni (35′ 4 Di Munno), 9 Vuthaj (90’+1′ 16 Rocchetti), 10 Capano, 20 Benassi (VC), 23 Pereira (69′ 18 Alfiero), 24 Laaribi (69′ 19 Gonzalez), 32 Paglino (84′ 27 Gyimah), 35 Amoabeng

A disposizione: 1 Raspa, 5 Bonaccorsi, 6 Di Masi, 14 Vimercati

Allenatore: Marco Marchionni

BORGOSESIA: 1 Gilli (VC), 2 Frana, 3 Picozzi, 4 Martimbianco, 5 Farinelli (71′ 18 Colombo), 6 Bernardo (46′ 16 Carrara), 7 Gaddini, 8 Areco (71′ 15 Salvestroni), 9 Eordea, 10 Marra (C), 11 Rancati

A disposizione: 12 Gavioli, 13 Iannacone, 14 Gifford, 17 D’Ambrosio, 19 Monteleone, 20 Manfrè

Allenatore: Manuel Lunardon

Arbitro: Sig. Marco Russo di Torre Annunziata

Assistenti: Sigg. Paolo Cozzuto di Formia ed Ernesto Dell’Isola di Sapri

Marcatori: 31′ Vuthaj (N), 63′ Vuthaj (N)

Ammonizioni: 37′ Paglino (N), 52′ Laaribi (N), 56′ Picozzi (B), 59′ Bergamelli (N), 70′ Di Munno (N), 73′ Colombo (B)

Calci d’angolo: Novara 4 – Borgosesia 2

Recupero: 2’pt | 4’st