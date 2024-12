Dove e quando si possono scegliere e adottare le coperte rimaste di Viva Vittoria Novara

Novara – C’è ancora la possibilità di contribuire alla raccolta fondi adottando le coperte di Viva Vittoria Novara rimaste dopo l’evento di domenica 24 novembre in piazza Martiri.

Da sabato 30 novembre le coperte si potranno scegliere e adottare, con un’offerta minima di 20 euro ciascuna, recandosi allo Spazio Viva Vittoria Novara in via Alcarotti 1 a Novara in questi giorni e orari: lunedì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 10 alle 12, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Nell’open space nel seminterrato le volontarie accoglieranno tutte le persone che non sono riuscite a partecipare all’evento in piazza, ma che vogliono dare il loro contributo per sostenere i progetti d’aiuto per donne vittime di violenza che saranno attivati da Aied Novara, cooperativa Liberazione e Speranza, Centro Antiviolenza Area Nord Novarese, le associazioni del territorio a cui verrà devoluto il ricavato dell’iniziativa di solidarietà.