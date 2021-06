Due feriti nello scontro auto-furgone a Lumellogno: un codice rosso ed uno giallo

Due feriti, dei quali un codice rosso, è il bilancio di uno scontro avvenuto nel pomeriggio di oggi (venerdì 18 giugno) dopo le 16, in via Pier Lombardo a Lumellogno.

Per circostanze ancora da appurare, un’autovettura ed un furgoncino, sono entrati in collisione violenta.

Oltre al personale del 118 con due ambulanze e la polizia locale, è intervenuta sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando Centrale di Novara, che ha estratto i feriti dalle auto, per consegnarli alle cure dei sanitari, per poi liberare l’area e mettere in sicurezza il sedime stradale.

Ha avuto la peggio l’uomo classe 1929 che guidava il furgone, ricoverato in codice rosso presso l’Ospedale Maggiore di Novara. Per la donna di 45 anni, al volante dell’auto, ferite valutate con un codice giallo.

Fonte Comando Centrale Vigili del Fuoco e 118