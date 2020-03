Due feriti soccorsi, entrambi positivi al test. Quarantena sanitaria per i VdF di Novara intervenuti

Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Novara arriva la notizia della quarantena obbligatoria per i dodici colleghi intervenuti ieri in soccorso di due feriti poi risultati positivi al coronavirus.

“Si porta a conoscenza che nella giornata di ieri, 06.03.20, si è appreso dalle autorità sanitarie che in occasione di due interventi di soccorso condotti nella provincia di Novara, uno per soccorso a persona caduta nella propria abitazione e l’altro per soccorso a persona incastrata in un’autovettura in seguito ad incidente stradale, le due persone coinvolte sono risultate positive al coronavirus in seguito agli accertamenti condotti in ospedale”.

La precisazione è del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara che dunque, in applicazione dei protocolli sanitari, ha proceduto alla sorveglianza sanitaria i 12 Vigili del Fuoco che hanno partecipato alle operazioni di soccorso (7 in un intervento e 5 nell’altro). “Tale misura è stata adottata per applicare la massima cautela nell’ambito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del corona virus emanati dal governo – spiegano in una nota stampa dal comando VdF, precisando in oltre – che tutti i Vigili del Fuoco interessati dalla suddetta misura sanitaria sono attualmente in ottime condizioni di salute senza che abbiano manifestato alcun sintomo di malattia”.