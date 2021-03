Due mesi di lavori in largo Cavour, ecco come cambia la viabilità

I lavori di risistemazione del porfido in largo Cavour lato (corso Cavour) cominciati oggi, termineranno verso la metà di maggio.

Da oggi, lunedì 15 marzo 2021 per circa 2 mesi, sarà chiusa al transito veicolare una porzione di largo Cavour (lato corso Cavour) per effettuare lavori stradali di sistemazione del manto in porfido.



La chiusura parziale di largo Cavour comporta la chiusura totale dell’intersezione con baluardo Sella e con corso Cavour, mentre si restringe ad una sola corsia corso della Vittoria con uniche direzione di marcia consentite a sinistra verso baluardo Partigiani o corso Garibaldi.



Pertanto:

• in baluardo Sella, essendo chiuso all’intersezione con largo Cavour, la circolazione viabile sarà riservata ai soli residenti e da chi dovrà recarsi alle varie attività commerciali presenti entrando dalla Barriera Albertina – e percorrendo il baluardo – e da via Pier Lombardo o da via Antonelli

• in corso Cavour, essendo chiuso all’intersezione con largo Cavour, la circolazione viabile sarà riservata ai soli residenti e da chi dovrà recarsi alle varie attività commerciali presenti per carico e scarico merci con ingresso in ZTL esclusivamente dal varco di piazza Gramsci e con uscita dalla ZTL da piazza Gramsci, corso Italia, corso Cavallotti

• in corso della Vittoria, essendo chiuse due corsie, all’intersezione con largo Cavour si potrà solamente svoltare a sinistra verso baluardo Partigiani o corso Garibaldi; pertanto i veicoli provenienti da largo Bellini/piazza Martiri, o dalla zona di via Costa/via Biglieri e diretti verso la stazione ferroviaria dovranno percorrere viale Dante Alighieri.

FONTE UFFICIO STAMPA COMUNE NOVARA