Due minori denunciati per atti di bullismo dalla Polizia Locale di Novara

I due giovanissimi dovranno rispondere di molestie, ingiurie e minacce nei confronti di un coetaneo.

Il Nucleo Operativo della Polizia Locale di Novara, dopo una accurata indagine, ha individuato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Torino due ragazzi minorenni, residenti a Novara, per molestie, ingiurie e minacce nei confronti di un altro ragazzo coetaneo. In particolare i due facevano parte di una compagnia di giovanissimi che erano soliti ritrovarsi in una piazza del centro storico ed avevano preso di mira un ragazzo residente nelle vicinanze della stessa. Le indagini hanno appurato che i due inviavano al ragazzo messaggi tramite social dal tono minaccioso e ingiurioso. Inoltre in gruppo avevano l’abitudine di citofonare a casa del giovane urlando, insultando e minacciando. Episodi che si sono ripetuti diverse volte e che hanno causato una situazione di timore nel ragazzo e nella sua famiglia.

“Si tratta di una situazione molto spiacevole – commenta l’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Raffaele Lanzo – fastidiosa e pericolosa. Questo gruppetto aveva spaventato il ragazzino preso di mira con un atteggiamento intimidatorio tipico dei bulli. Non possiamo permettere che i nostri ragazzi non siano al sicuro e dall’altra parte non possiamo nemmeno permettere che episodi così gravi rimangano impuniti. I nostri vigili sono presenti anche nelle scuole per sensibilizzare e scoraggiare rispetto a fatti di questo genere, una presenza che sarà importante mantenere. Dalle indagini si capirà anche, come purtroppo temiamo, se ci siano altre vittime bullizzate da questi ragazzi che evidentemente non riescono a socializzare e a divertirsi se non con la violenza”.

Fonte Ufficio Stampa Novara