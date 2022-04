Due ori, un argento e un bronzo per Libertas Nuoto Novara ai Regionali di sincronizzato di Torino

Marco Centra vittorioso sia nel “solo” sia nel doppio misto insieme ad Ilaria Cavallini a sua volta argento nel “solo” e bronzo nel “duo” con Sara Valenti.

Due ori, un argento e un bronzo, oltre a diversi piazzamenti in “top ten”, per la squadra della Libertas Nuoto Novara al Campionato regionale estivo di nuoto sincronizzato (categoria Assoluti e Junior) svoltosi domenica 24 aprile al Palazzo del Nuoto di Torino.

All’esordio con l’esercizio di “solo”, Marco Centra (2002) ha conquistato il primo posto e la medaglia d’oro nella categoria Assoluti maschile, ricevendo applausi da tutta la piscina.

Centra ha concesso uno strabiliante bis imponendosi nel duo misto in coppia con Ilaria Cavallini, presentando nell’occasione il nuovo esercizio.

Medaglia d’argento, invece, proprio per la Junior Cavallini nell’esercizio di “solo”. L’ondina classe 2006 ha anche staccato il “pass” per gli Italiani Estivi della sua categoria (19-22 maggio, a Riccione) e conquistato il quarto posto assoluto in Piemonte.

Terzo gradino del podio e bronzo sempre per Cavallini, stavolta con Sara Valenti nell’esercizio di “duo” Juniores. La coppia è giunta anche quarta in graduatoria generale, precedendo nell’ordine le compagne di squadra Matilde Migliaretti e Marianna Pino (quinte), Camilla Gennusa e Alessia Maffé (seste).

Diversi gli ingressi nei primi dieci posti.

Alla prima gara di balletti, Matilde Migliaretti (2007) è giunta settima nell’esercizio di “solo” Assoluti assicurandosi la qualificazione per gli Italiani Estivi Ragazze. Ottava la compagna di squadra Asia Ferrari (2008) che ha migliorato il punteggio personale.

Negli obbligatori Juniores sesta Ferrari, risultata la migliore tra le nate del 2008, settima Pino, ottava Cavallini e nona Valenti riconfermando i punteggi di qualifica per gli Italiani. Hanno sfiorato il “pass” tricolore, entrando nelle prime 20 migliori Ragazze, Alessia Benazzi, Camilla Gennusa, Alessia Maffé, Giulia Zucca Marmo e Caterina Castelli. Hanno comunque migliorato il punteggio personale Vittoria Azzalin e Beatrice Spaltini.

Nella categoria Assolute, si sono riconfermate in top ten Ferrari (8°), Pino (9°) e Cavallini (10°). Quattordicesimo, con il nuovo personale, Marco Centra.

“C’è molta soddisfazione per questi risultati e per il miglioramento generale delle ragazze – evidenzia Miriam Galasso, allenatrice di sincronizzato della Libertas Nuoto Novara – Ora siamo concentrate sui prossimi Campionati Nazionali di Categoria Ragazze Primaverili che si terranno il 7 e l’8 maggio a Riccione. Asia Ferrari e Matilde Migliaretti parteciperanno con l’esercizio di “solo” libero. Nel “duo” libero saranno in vasca le coppie Gennusa-Maffé e Migliaretti-Pino. Tutte le Ragazze e la compagna Alessia Benazzi parteciperanno poi alla gara di obbligatori”.

Per accedere alle finali per il titolo, nel “solo” e nel “duo” la Libertas Novara dovrà rientrare tra i primi 16 esercizi nella classifica combinata, ricavata sommando i punteggi degli obbligatori e dei balletti. Nelle prove a squadre servirà piazzarsi tra i primi 12 esercizi sempre nella combinata. Per gli esercizi di “combo”, il solo punteggio degli esercizi dovrà essere tra i migliori 12.

Fonte Ufficio Stampa Libertas Nuoto Novara