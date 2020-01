E’ cominciato il campionato Baskin per le squadre del nostro territorio

Sport divertimento e inclusione garantiti anche per questa stagione, con il campionato Baskin di Novara e Vco che ha avuto inizio lo scorso week-end

E’ cominciata ufficialmente la stagione 2020 per le squadre locali di Baskin, con un’altra grande giornata di sport inclusivo a Castelletto Ticino, dove è andata in scena la prima giornata del campionato . Esordio positivo, al di là del risultato, per il Baskin Ciuff Borgomanero, capace di sconfiggere l’esordiente Azzurra VCO con un baskin pratico ed essenziale; comunque notevole l’organizzazione dell’Azzurra, fin da subito integrata nel nostro spirito di sana e positiva competizione. La rinnovata Ciuff Liceo G. Galilei cede al cospetto degli esperti di Amicigio, tuttavia per loro si prospetta un grande campionato di crescita e divertimento.

Sabato 25 gennaio al Polibrì di Briga Novarese un nuovo appuntamento di “Sport e inclusione in movimento senza barriere”.

Campionato Baskin 2020 – 1ª Giornata

Azzurra – Ciuff Borgo 56-82 Parziali (13-12; 13-28; 19-18; 11-24)

Amicigio – Ciuff Liceo 64-57 Parziali (16-25; 18-08; 14-17; 16-07)