E’ qui la festa! Dettaglio degli eventi per la Patronale di San Gaudenzio 2020

Da giovedì 16 a venerdì 31 gennaio, ecco il calendario completo della festa patronale di Novara, presentato a Palazzo di Città

Presentato questa mattina a Palazzo Cabrino, il ricco programma di eventi ed iniziative in occasione della Festa Patronale di San Gaudenzio. Ecco il dettaglio completo:

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 18 GENNAIO

Nuovo Teatro Faraggiana

ore 10.00 17° Anniversario della consegna del riconoscimento ai Benemeriti della Solidarietà in collaborazione con la Fondazione Comunità Novarese Onlus

ore 11.00 37° Anniversario della cerimonia di conferimento dell’onoreficenza Novarese dell’Anno

ore 12.15 Consegna della Borsa di studio allo Studente meritevole nell’anno 2019 a cura del Rotary Club Novara San Gaudenzio

RTEDÌ 21 GENNAIO

Basilica di San Gaudenzio

ore 16.00 Solenne apertura dello Scurolo di San Gaudenzio

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

Piazza Matteotti

ore 9.45 Ritrovo delle Autorità, delle Associazioni e della Banda Musicale

ore 10.00 Inizio sfilata del Corteo Civico

Basilica di San Gaudenzio

ore 10.30 Arrivo del Corteo Civico, Cerimonia del Fiore e Solenne Liturgia Eucaristica

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Basilica di San Gaudenzio

ore 18.00 Chiusura dello Scurolo di San Gaudenzio

VENERDÌ 31 GENNAIO

Basilica di San Gaudenzio

ore 20.45 Concerto Ufficiale organizzato dal Comune di Novara con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio.

Il Lions Club Novara Ticino curerà la raccolta di fondi a favore della “Mensa e Armadio del Povero” gestita dai Frati Cappuccini di San Nazzaro della Costa di Novara

In programma:

Johann Sebastian Bach

CONCERTI BRANDEBURGHESI 1, 2, 3, 5

Orchestra da camera Carlo Coccia

violino Olivia Centurioni

flauto Gianni Biocotino

oboe Andrea Chenna

tromba Gabriele Cassone

clavicembalo Fabio Bonizzoni

PROGRAMMA INIZIATIVE

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

Salone Arengo, Complesso monumentale del Broletto

ore 17.00 Presentazione del gioco da tavola “Nuara… e provincia!” dedicato alla città e al territorio

Castello Visconteo Sforzesco

ore 18.00 Le Conferenze Divisionismo. La rivoluzione della luce – Da Giacomo Grosso al giovane Felice Casorati. Pittura in Piemonte nell’età del divisionismo. Conferenza di Alberto Cottino

Teatro Faraggiana

ore 21.00 [email protected] con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi; liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes di Nunzio Caponio; adattamento e regia Davide Iodice; Produzione Arca Azzurra Produzioni

VENERDÌ 17 GENNAIO

Salone Arengo, Complesso monumentale del Broletto

ore 10.00 Conferenza Per un nuovo umanesimo scientifico destinata agli studenti delle Scuole Superiori novaresi, a cura della Provincia di Novara

Barriera Albertina

ore 18.00 Presentazione del volume L’essayeur sulla Storia Novarere a cura dell’Associazione Asinochilegge

Teatro Coccia

ore 21.00 Concerto per San Gaudenzio. Musiche di Handel, Vivaldi, Gon, Whitacre; direttore Mario Lanaro; Orchestra Gli Archi Italiani; Coro Città di Piazzola sul Brenta; Maestro del Coro Paolo Piana

Spazio dedicato all’arte e agli eventi, Via Rosselli 13

ore 17.00 Inaugurazione della mostra Chimera a cura dell’Associazione Spazio Vivace. La mostra proseguirà fino al 27 gennaio (orario 10-12 e 15.30-19)

SABATO 18 GENNAIO

Salone Arengo, Complesso monumentale del Broletto

ore 17.00 Inaugurazione della mostra d’arte 9° Trofeo Gaudenziano a cura dell’Associazione Culturale Art Action. La mostra proseguirà fino al 26 gennaio (dalle 10 alle 19. Chiuso lunedì).

Circolo dei Lettori, Complesso Monumentale del Broletto

ore 18.00 La città si racconta. Scrittori novaresi a San Gaudenzio “Parole che fanno esistere” presentazione del libro di e con Enrico Ferrari

Teatro Coccia

ore 20.30 La bella addormentata di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Coreografie Marius Petipa; Libretto Ivan Vsevolojsky e Marius Petipa; Balletto di Mosca Russian Classical Ballet. Replica Domenica 19 Gennaio alle ore 16.00

Auditorium Annalisa Torgano

ore 21.00 Concerto di San Gaudenzio Ricordando il Patrono. Orchestra Giovanile “I piccoli Musici Estensi”; Herman Fassa al pianoforte; Dirige il M.° Carlo Taffuri. A cura del Civico Istituto Musicale Brera

DOMENICA 19 GENNAIO

Pala Dal Lago

ore 9.30 23^ Edizione Mezza maratona di San Gaudenzio

Teatro Don Bosco, Viale Ferrucci 33/35

ore 15.00 Trè rösi par San Gaudensi – Cüntumla in trè righi e do paroli, lettura e premiazione delle prose finaliste per la “11^ Giornata nazionale del dialetto” a cura di Nuares.it, Academia dal Risón e ProLoco Novara

Salone Arengo, Complesso monumentale del Broletto

ore 17.00 Evento letterario Il Segno Clinico di Alda di Michele Caccamo e L’impronta di Cioccolato di Giovanni Cordero, a cura dell’Associazione Culturale Art Action

MARTEDÌ 21 GENNAIO

Saletta Moroni Fabbrica Lapidea

ore 14.00 Apertura del Museo antonelliano, allestito con il cofinanziamento di Fondazione Comunità Novarese, e della Cappella di San Giorgio con accesso dal transetto di San Gaudenzio. L’iniziativa prosegue fino a Mercoledì 29 Gennaio dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, esclusi i periodi di celebrazione delle S. Messe nella basilica. A cura della Fabbrica Lapidea con la collaborazione degli studenti del Liceo Scientifico del Convitto Nazionale Carlo Alberto

Basilica di San Gaudenzio

ore 14.30 Punto informazioni per i pellegrini a cura della Fabbrica Lapidea con la collaborazione degli studenti del Liceo Scientifico del Convitto Nazionale Carlo Alberto. L’iniziativa prosegue fino a Mercoledì 29 Gennaio dalle 14.30 alle 18.00

Circolo dei Lettori, Complesso Monumentale del Broletto

ore 18.00 La città si racconta. Scrittori novaresi a San Gaudenzio “Novara sa di nebbia e caffè” presentazione del libro di e con Mario Giarda

Duomo di Novara

ore 18.00 Arrivo del cammino Sulle orme di S.Gaudenzio, iniziato sabato 18 gennaio da Ivrea dove è nato il Santo con le seguenti tappe: Ivrea-Viverone, Viverone-Santhià, Santhià-Vercelli, Vercelli-Novara

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

Centro Città

ore 9.00 Sagra di San Gaudenzio con operatori del settore dolciumi, prodotti alimentari regionali e giocattoli

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

Circolo dei Lettori, Complesso Monumentale del Broletto

ore 18.00 La città si racconta. Scrittori novaresi a San Gaudenzio “Quaderni color del tempo” presentazione del libro di e con Elisa Monteverde

VENERDÌ 24 GENNAIO

Provincia di Novara, Sala Consiliare

ore 11.00 Presentazione della nuova guida della Provincia di Novara, a cura di ATL Novara

Salone Arengo, Complesso Monumentale del Broletto

ore 17.30 Presentazione del volume Il sogno di Alfredo Giannoni in collaborazione con il Consorzio Mutue

Circolo dei Lettori, Complesso Monumentale del Broletto

ore 18.00 La città si racconta. Scrittori novaresi a San Gaudenzio “Le strade parlano” presentazione del libro di e con Marco Imarisio

Barriera Albertina

ore 18.00 Presentazione dei volumi L’Umberto amaranto e Ricordi di Orlando a cura dell’Associazione Asinochilegge

Auditorium F.lli Olivieri del Conservatorio

ore 18.00 Concerto di Andrea Tamburelli, vincitore dell’edizione 2018 del Premio Internazionale Giuseppe Martucci. Musiche di Martucci, Beethoven, Debussy e Chopin. A cura dell’Associazione Amici della Musica “V.Cocito”

SABATO 25 GENNAIO

Sede Croce Rossa Italiana, C.so XXIII Marzo n. 174/d

ore 10.30 Tavola Rotonda sulla Storia della CROCE ROSSA ITALIANA

Castello Visconteo Sforzesco

ore 15.00 Trè rösi par San Gaudensi – 9° Premio di poesia dialettale Enrico Occhetti, lettura e premiazione delle poesie a cura dell’Associazione Culturale Novarese Cenacolo Dialettale

Salone Arengo, Complesso monumentale del Broletto

ore 15.00 Premiazione Pensionati Comunali anno 2019

Piccolo Coccia

ore 18.00 Umberto Orsini presenta il suo libro Sold Out

DOMENICA 26 GENNAIO

Piazza Duomo

ore 11.00 Inaugurazione nuova ambulanza dedicata alla memoria di Osvaldo Zaccone e inaugurazione ambulatorio mobile da campo acquistato con il contributo del Lions Club Novara Ticino

Castello Visconteo Sforzesco

ore 15.00 Trè rösi par San Gaudensi – Enrico Tacchini: il teatro, la maschera e proiezione della commedia Il Ravasà a cura di Nuares.it e Academia dal Risón

Basilica di San Gaudenzio

ore 15.00 Visita guidata gratuita ai tesori della Basilica a cura dell’ATL Novara. Prenotazione obbligatoria tel 0321 394059 mail [email protected] (max 40 persone)

Salone Arengo, Complesso monumentale del Broletto

ore 17.00 Premiazione dei vincitori della mostra d’arte 9° Trofeo Gaudenziano a cura dell’Associazione Culturale Art Action.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Castello Visconteo Sforzesco

ore 18.00 Le Conferenze Divisionismo. La rivoluzione della luce – Dall’Impressionismo al Divisionismo. La rivoluzione del Linguaggio. Conferenza di Simone Ferrari

Teatro Faraggiana

ore 21.00 Amleto Take Away uno spettacolo di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari; musiche di Davide Berardi e Bruno Galeone; Produzione Compagnia Berardi Casolari / Teatro dell’Elfo