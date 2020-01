E’ un quarantenne della zona l’uomo travolto a San Martino di Trecate

La persona resa irriconoscibile dallo schianto contro un treno in transito sulla linea Torino-Milano è un 45enne di Romentino, probabile il gesto volontario.

E’ stato identificato il corpo dell’uomo travolto da un treno nella tarda serata di giovedì 16 gennaio, lungo la linea Torino-Milano nella zona fra San Martino di Trecate ed i capannoni appena prima del polo chimico. Si tratta di A.G. 45 enne residente in un comune vicino, probabilmente finito sotto il convoglio causa un gesto volontario. La terribile violenza dell’impatto aveva reso impossibile il riconoscimento avvenuto solo nelle ore successive anche grazie alle segnalazioni dei familiari. Ai sanitari del 118 ed alle forze dell’ordine accorse sul posto non è rimasto altro che ricomporre la salma. Il tratto ferroviario è poi rimasto chiudo per diverse ore.