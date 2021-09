Ecco il calendario: per il Novara FC nessun rinvio, esordio in serie D il 19 settembre contro l’Asti

Per la neonata società azzurra, sarà una corsa contro il tempo per allestire la squadra e rendere agibile il Silvio Piola. Per la prima assoluta in Coppa Italia contro l’RG Ticino, ingresso limitato ai primi 500 spettatori.

Lo storico esordio nel campionato di serie D del Novara Football Club, avverrà domenica 19 settembre allo Stadio Silvio Piola contro l’Asti. Nessuna proroga dunque per la neonata società azzurra, che è riuscita a far partire una prima bozza di rosa solo da qualche giorno. L’unica concessione ottenuta dalla FIGC è relativa al mercato, vista l’apertura di una finestra che consentirà al direttore sportivo Beppe Di Bari, di completare il roster, soprattutto per ciò che concerne gli obblighi dei giocatori giovani, ottenendo qualche prestito dalle società professionistiche.

Un rinvio dell’esordio in campionato di un paio di settimane, che il Presidente Massimo Ferranti aveva chiesto alla Federazione, non solo per poter operare sul mercato e dare un briciolo di tempo in più a mister Marco Marchionni, per lavorare ancora un po’ sul campo d’allenamento, ma anche per effettuare una serie di manutenzioni e procedure burocratiche, consentissero allo Stadio di Viale Kennedy, di ottenere la piena agibilità.

Per questo, la prima vera pagina da scrivere, della nuova storia azzurra, cioè la partita di Coppa Italia prevista domenica prossima 12 settembre (Stadio Silvio Piola ore 15), contro i cugini dell’RG Ticino, vedrà di fatto, non poche limitazioni.

Dalla Questura infatti, arriverebbe la limitazione ad ospitare solo 500 spettatori nel settore distinti,

I tifosi dovranno presentarsi in v.le Marmo 8, (lato spogliatoio) con un documento d’identità (muniti di Green Pass), dalle 10.00 alle13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 oggi, domani e sabato. I posti saranno disponibili fino a esaurimento. Questo perchè ancora non è stata attivato il servizio di acquisto online dei biglietti, sulla piattaforma Vivaticket, dove sarà appoggiata anche la campagna abbonamenti in via di perfezionamento (10 euro Curva, 35 Rettilineo, 20 Distinti, 35 Rettilineo e 50 Tribuna).

Tornando al calendario, spiccano subito i due derby che vedono gli azzurri andare a Borgosesia già alla 2a giornata (26.09) e poi ricevere il casa il Città di Varese sette giorni dopo (3a giornata 03.10), con una primissima assoluta fra i dilettanti, di un sentitissimo confronto che ha vissuto sfide epiche fra le tifoserie, in campionati ben più importanti.

I due derby della provincia invece, vedranno la seconda sfida Novara FC Vs RG Ticino (dopo quella di domenica prossima in Coppa Italia), alla 7a giornata il 20 ottobre prossimo; mentre il ritorno del Gozzano al Piola, avverrà prima di Natale (19 dicembre) in occasione della 17a giornata.

Il Calendario completo scaricabile dal sito della Lega Nazionale Dilettanti: